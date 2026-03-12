Образование
12 марта 11:25
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Количество школьников с плохой успеваемостью снизилось в России на 10%

Работа с такими учениками ведется отдельно.

Количество школьников с плохой успеваемостью снизилось в России на 10%

Автор фото: kremlin.ru

В России количество школьников с плохой успеваемостью уменьшилось в России на 10%. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов в ходе доклада президенту Владимиру Путину, говорится на сайте Кремля.

Министр уточнил, что идет отдельная работа с отстающими школьниками, за пять лет их количество уменьшилось с 25% до 15%.

Также Кравцов заметил, что Россия вошла в топ-10 стран по качеству школьного образования.

Ранее Кравцов напомнил, что переход на 12-летнее школьное обучение случится после обсуждения. Министр просвещения России говорил, что система образования «очень чутко реагирует» на изменения, поэтому такие вопросы необходимо обсуждать вместе с научным сообществом, педагогами, экспертами и родителями.

Все самое интересное в нашем телеграм-канале.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Пелагия Тихонова / РИА Новости
Почему Нурлат всполошился из-за жилищного сертификата для семьи из Таджикистана

Наша редакция обратилась к администрации района и юристам, чтобы понять, что обеспечило Назриевым право на господдержку и почему Следственный комитет все еще проводит проверку по факту халатности.

НАСА
Падения кометы на Солнце в начале апреля ждут ученые

Последние дни жизни небесного тела, вероятно, получится увидеть невооруженным глазом, в том числе с территории России.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Нахулиганивший в пекарне татарстанец сядет на скамью подсудимых

Мужчина разбил витрину и поджег петарду.

Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Умер один из сооснователей радиостанции «Эхо Москвы»

Последние три года Сергей Игнатов боролся с онкологией.

Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»
Субподрядчик ПАО «Туполев» получил «условку» по делу о хищении 148 миллионов

Суд обязал фигуранта дела Евгения Половкина выплатить 1,4 миллиона рублей.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств

В 2025 году индекс промышленности вырос на 9,9%, опередив общероссийские показатели. Республика научилась жить в новой реальности, когда «нефтянка» больше не кормит бюджет. Но остаются уязвимости, которые ставят под удар отдельные отрасли.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Эконом для богатых: в Казани растут продажи только жилья повышенной комфортности
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Татарстан подсел на «колеса»: спрос на лекарства растёт, цены — тоже
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Программа долгосрочных сбережений не хайпанула у молодежи
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.