Работа с такими учениками ведется отдельно.

В России количество школьников с плохой успеваемостью уменьшилось в России на 10%. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов в ходе доклада президенту Владимиру Путину, говорится на сайте Кремля.

Министр уточнил, что идет отдельная работа с отстающими школьниками, за пять лет их количество уменьшилось с 25% до 15%.

Также Кравцов заметил, что Россия вошла в топ-10 стран по качеству школьного образования.

Ранее Кравцов напомнил, что переход на 12-летнее школьное обучение случится после обсуждения. Министр просвещения России говорил, что система образования «очень чутко реагирует» на изменения, поэтому такие вопросы необходимо обсуждать вместе с научным сообществом, педагогами, экспертами и родителями.

