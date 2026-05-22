Надо выравнивать возможности, считает депутат.

Автор фото: duma.gov.ru

Чтобы родителям не приходилось тратить деньги на репетиторов, вопросы ЕГЭ должны полностью соответствовать содержанию школьной программы. Об этом заявил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, передает ТАСС.

Депутат заметил, что для уравнивания прав жителей города и деревни, столицы и отдаленных регионов на получение высшего образования нужно привести в соответствие школьную программу с вопросами ЕГЭ. Без этого дети без помощи репетиторов не смогут сдать экзамены, а у сельских жителей нет денег на оплату дополнительных занятий.

Миронов подчеркнул, что разница в возможностях между школьниками крупных городов и небольших населенных пунктов существует, так как для успешной сдачи ЕГЭ нужно нанимать репетиторов. Таким образом, для подготовки к ЕГЭ по одному предмету нужно примерно 450 тысяч рублей. По словам депутата, необходимо выравнивать возможности.

Ранее Рособрнадзор озвучил запреты на ЕГЭ-2026. Как и обычно, выпускникам нельзя выполнять работу несамостоятельно или общаться с другими участниками. Сами экзамены стартуют 1 июня. Первыми на экзамен пойдут школьники, сдающие историю, литературу и химию.

