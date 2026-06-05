Стартовали каникулы, а значит свободного времени у школьников стало больше. Некоторые из них уже делают первые шаги во взрослую жизнь и получают свои первые деньги.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Три беззаботных месяца лета многие подростки стараются провести с пользой – тем более, что в это время они могут работать в полную разрешенную законом смену. По данным Superjob, нынешнее подростающее поколение начинает свою трудовую деятельность раньше, чем предыдущее. В сервисе по поиску работу объяснили эту тенденцию более гибкими законами в области занятости несовершеннолетних, а также растущим разнообразием форматов и графиков работы.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

«23% родителей сообщили, что их дети подрабатывали в течение учебного года, дети 27% опрошенных планируют летнюю подработку в 2026 году. Дополнительным фактором роста числа резюме среди молодежи стал демографический — увеличение численности россиян в возрастной категории 14–17 лет» – прокомментировали результаты опроса в SuperJob.

Согласно ответам родителей, в свободное от учебы время школьники чаще всего подрабатывали курьерами, разнорабочими, сотрудниками пунктов выдачи заказов (ПВЗ) и заведений общественного питания.

Где работают подростки в Казани и Татарстане?

В прошлом году было трудоустроено почти 12 тысяч подростков со всего Татарстана, сообщили в министерстве труда, занятости и социальной защиты республики.

По данным hh.ru, этим летом в поисках работы 4,1 тысячи подростков. По данным сервиса, молодые люди ищут работу в сферах обслуживания, складской логистики и доставки. Чаще всего подростки пытаются устроиться на должности официанта, бармена или баристы – на них приходит 480 число резюме, то есть 12 процентов от общего числа. В топ самых популярных среди юношей и девушек также вошли должности упаковщика, комплектовщика, маркировщика, разнорабочего, курьера и почтальона. Причём, почти все молодые соискатели готовы работать наравне со взрослыми - они ищут постоянную работу.

Мэрия Казани уделяет особое внимание трудоустройству школьников в летнее время, чтобы не только приобщить их к труду, но и снизить риски совершения правонарушений. В первую очередь устроить на работу стараются детей из семей, находящихся в социально опасном положении и состоящих на учёте в Комитете по делам несовершеннолетних. В рамках муниципальной программы «Развитие образования в Казани на 2022-2026 годы» в школьные бригады трудоустроили 867 детей. Им будут платить за фактически отработанное время.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Подростки могут устроиться на работу через МБУ «Подросток» и МБУ «Городской центр «Ял», либо через Центр занятости населения Татарстана. При трудоустройстве учитывается состояния здоровья, возрастных и других индивидуальных особенностей, пожеланий к условиям работы, а также требований работодателя. В основном подростков берут на работу для уборки помещений, благоустройства и озеленения территорий, подсобных работ в школах, курьерской деятельности, обслуживания культурно-массовых мероприятий, распространения печатной продукции и прочего.

В этом году город заключил соглашение с 34 предприятиями для трудоустройства казанцев от 14 до 18 лет. Возможность поработать будет в ГАУЗ «Городская клиническая больница №7 имени М.Н. Садыкова», МБУК г.Казани культурный центр «Сайдаш», ООО Аквапарк-СУВАР, МУП трест «Горводзеленхоз», МУП г.Казани ПАТП-2, МБУ МП г.Казани Городской центр ЯЛ, ООО отель Ривьера и других.

Сколько могут заработать дети за лето?

Подрабатывая летом, подростки могут получить неплохую для себя сумму. К примеру, предприятия, заключившие с исполкомом Казани, выплачивают юным работникам зарплату в размере 23 200 рублей. Дополнительно к зарплате несовершеннолетние получают финансовую поддержку от центра занятости населения, также в зависимости от числа отработанных дней.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

По данным hh. ru, подросток, работающий догситтером (тот, кто берет собаку на попечение на время отъезда её хозяина), может получать до двух тысяч рублей в час, аниматором – до 1,3 тысячи рублей, уборщиком – до 1,4 тысячи рублей. Больше всех за одну смену получают курьеры и упаковщики: они зарабатывают до 5 и 2,3 тысячи за смену.

«При ежемесячной оплате лидируют официанты и сборщики заказов (от 50 тысяч рублей). Работникам колл-центров предлагают 40 тысяч рублей, разнорабочим — 35 тысяч рублей, няням и озеленителям — по 30 тысяч рублей, фотографам — от 25 до 40 тысяч рублей, а продавцам — от 27 до 30 тысяч рублей» – отметили в компании.

Подростки не наравне со взрослыми

При трудоустройстве подросткам важно знать, что их рабочий график и условия труда регулируются особыми правилами. Официально работать подростки могут с 16 лет, но можно и раньше – с 14 с согласия родителей, отметил юрист hh.ru по трудовому праву Александр Кузнецов.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Работодатели обязаны следит за графиком работы несовершеннолетних. Молодые люди от 14 до 15 лет могут работать не больше 24 часов в неделю, от 16 до 17 лет – не больше 35 часов. Адвокат Николай Иванов предупреждает, что работодатели не имеют права привлекать подростков к работе с 22:00 до 06:00 часов.

При этом дети защищены от испытательного срока, материальной ответственности, направления в командировки, сверхурочных и работы в выходные и праздничные дни.