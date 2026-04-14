Решение принято на основании постановления Госкомитета республики по тарифам.

Стоимость проезда на электричке по маршруту «Казань-1 — Аэропорт» выросла в 2026 году почти в два раза — с 76 до 150 рублей, повышение «Вечерней Казани» прокомментировали в компании «Содружество».

В компании напомнили, что они занимаются перевозками пассажиров по тарифам, которые в Татарстане определяет Госкомитет РТ по тарифам. В постановлении от 18 декабря 2025 года на маршруте «Казань – Аэропорт» (от станции «Казань-1» до конечной станции «Аэропорт» и от станции «Аэропорт» до конечной станции «Казань-1») с 1 января был введен фиксированный тариф в 150 рублей.

«Стоимость проезда до промежуточных станций рассчитана исходя из зонного тарифа. С учетом установленного зонного тарифа остановочные пункты Вахитово, Берёзовая роща, Комбинат, Южный парк, Юбилейная, Столбище находятся в пределах второй зоны со стоимостью проезда 46 рублей», — уточнили в «Содружестве».

Также на этом маршруте в 2026 году ввели абонементы. Стоимость разового проезда по абонементу составляет 90 рублей. Абонемент рабочего дня стоит 3780 рублей в месяц, ежедневный абонемент стоит 4500 рублей. Для школьников, студентов, курсантов абонементы продаются со скидкой.

