Общество
9 июля 09:21
Автор материала:
Не указано
Дилия Мингазова

Журналист

Беспилотник с «Хелоу Китти» и наземные станции показали на «Дрон Экспо - 2026»

Представлены компании не только из России, но и Китая, Беларуси, с Востока.

Беспилотник с «Хелоу Китти» и наземные станции показали на «Дрон Экспо - 2026»

Автор фото: Дилия Мингазова / ИД «Вечерняя Казань»

В столице Татарстана одновременно открыли три форума. Если вчера раис Татарстана Рустам Минниханов осмотрел выставку «Агроволга» и форум международной кооперации, сегодня очередь дошла до крупнейшей выставки дронов и беспилотной авиации «Дрон Экспо — 2026».

На выставке собрались более двухсот компаний-производителей в области беспилотных систем. Представлены не только БПЛА из России, но и Беларуси, Китая, стран Востока.

Автор фото: Дилия Мингазова / ИД «Вечерняя Казань»

Группа компаний «1БС» занимается разработкой и производством электроники, техники и оптико-электронных систем. Компания «Альбатрос» показала беспилотник для аэрофотосъемки, 3Д-моделирования и тепловизионного мониторинга. На стендах есть и дроны-перехватчики и дроны-камикадзе. Каждый из них предназначен для разных целей - например, сбрасывать продукты, сразу взрываться.

- Сейчас задача сделана на дроны-перехватчики. Они делаются как для гражданской обороны, так и для обороны. Кинетика не взрывается, а попадает в цель, - рассказал начальник летно-испытательного центра БАС Андрей Смирнов.

Кроме того, среди их изобретений есть и дрон с «Хелоу Китти» - он называется «Малютка». По словам Смирнова, его сделали таким заметным специально как для выставки, так и для боев.

Показали не только беспилотники, но и, к примеру, защитные кейсы и наземные станции управления, защитную экипировку.

Ранее замминистра промышленности и торговли России Василий Шпак во время пресс-конференции рассказал, что регионы должны стать точками роста для беспилотных технологий. Разработано более 60 сценариев использования БПЛА для разных целей.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Эксперт предупредила о риске резкого роста нагрузки на казанских сотрудников

Такое возможно при неудачной автоматизации процессов.

Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»
В Казани экс-прокурору Темникову запросили 12 лет «строгача» по делу о взятках

По версии следствия, бывший представитель надзорного ведомства оказался участником коррупционной схемы по «заказному» возбуждению уголовного дела и незаконной приостановки ареста банковских счетов.

16.мвд.рф
Бастрыкин потребовал проверить мирового судью из Казани Марселя Гафарова

Судью проверит Высшая квалификационная коллегия судей России.

соцсети Ришата Тухватуллина
Певец Ришат Тухватуллин порезался в бассейне нового пляжного комплекса в Казани

Артист планировал поиграть в волейбол, но из-за травмы присоединился к дворовому матчу в качестве болельщика.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В Татарстане после массированной атаки дронов пострадали люди

Повреждены предприятия и частный дом, Минниханов поручил главам районов лично контролировать помощь пострадавшим.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
На рынке труда в Татарстане усиливается неравенство доходов

В то время как в одних отраслях зарплаты растут даже в условиях кризиса, в других они перестали расти и не дотягивают до среднереспубликанского уровня. Причина в том, что бизнес сокращает расходы на персонал, пытаясь сохранить стабильность.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Акции компаний из Татарстана падают в цене, но покупать их становится выгоднее
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Недоступность семейной ипотеки для широких масс не приблизит ренессанс рыночной
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Жесткая проверка заемщиков «прикроет лавочку» легких микрозаймов
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Продуктовый ретейл подстраивается под экономных покупателей
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.