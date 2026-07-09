Представлены компании не только из России, но и Китая, Беларуси, с Востока.

Автор фото: Дилия Мингазова / ИД «Вечерняя Казань»

В столице Татарстана одновременно открыли три форума. Если вчера раис Татарстана Рустам Минниханов осмотрел выставку «Агроволга» и форум международной кооперации, сегодня очередь дошла до крупнейшей выставки дронов и беспилотной авиации «Дрон Экспо — 2026».

На выставке собрались более двухсот компаний-производителей в области беспилотных систем. Представлены не только БПЛА из России, но и Беларуси, Китая, стран Востока.

Автор фото: Дилия Мингазова / ИД «Вечерняя Казань»

Группа компаний «1БС» занимается разработкой и производством электроники, техники и оптико-электронных систем. Компания «Альбатрос» показала беспилотник для аэрофотосъемки, 3Д-моделирования и тепловизионного мониторинга. На стендах есть и дроны-перехватчики и дроны-камикадзе. Каждый из них предназначен для разных целей - например, сбрасывать продукты, сразу взрываться.

- Сейчас задача сделана на дроны-перехватчики. Они делаются как для гражданской обороны, так и для обороны. Кинетика не взрывается, а попадает в цель, - рассказал начальник летно-испытательного центра БАС Андрей Смирнов.

Кроме того, среди их изобретений есть и дрон с «Хелоу Китти» - он называется «Малютка». По словам Смирнова, его сделали таким заметным специально как для выставки, так и для боев.

Показали не только беспилотники, но и, к примеру, защитные кейсы и наземные станции управления, защитную экипировку.

Ранее замминистра промышленности и торговли России Василий Шпак во время пресс-конференции рассказал, что регионы должны стать точками роста для беспилотных технологий. Разработано более 60 сценариев использования БПЛА для разных целей.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.