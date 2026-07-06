Близким родственникам больных в России начнут выдавать медицинские справки
Также от пациентов перестанут требовать отдельное согласие на электронную выдачу заключений.
С 1 сентября этого года получать справки и заключения помимо больных в России смогут и их родственники. Как заявил депутат Госдумы Каплан Панеш, нововведение упростит жизнь и пациентам, и их близким. Его слова приводит РИА Новости.
Также от пациентов перестанут требовать отдельное согласие на электронную выдачу заключений. Как отметил Панеш, это большой шаг к цифровизации и повышению уровня доступности медицинской информации. Кроме того, с 1 сентября упраздняется норма об обязательном проставлении специальных печатей с информацией о профиле медпомощи для психиатрических и наркологических клиник, а также для организаций, помогающим ВИЧ-инфицированным жителям.
С начала осени справки и заключения можно будет получить при условии, если нужная информация уже есть в медкарте. Панеш подчеркнул, что для родственников пациентов это является серьезным упрощением, так как больше не нужно вести больного в клинику — можно оформить все документы онлайн или через врача. Некоторые справки и заключения также разрешили оформлять в произвольной форме, а не по шаблону.
«Бумажная волокита уходит в прошлое», — заключил Панеш.
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