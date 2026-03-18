Автор фото: Минздрав Татарстана

Врачи городской больницы № 5 Набережных Челнов не только спасли жизнь Юлии Шариповой, доставленной бригадой скорой медицинской помощи в тяжелом состоянии, но и буквально собрали ее лицо из 30 осколков.

В больницу Юлия попала после того, как ночью сосед убил ее мужа ножом, а ее саму бил ногами по голове и телу до тех пор, пока девушка не потеряла сознание.

После оказания экстренной медицинской помощи челюстно-лицевые хирурги стали готовиться к проведению одномоментной операции, для которой потребовалось срочно воссоздать 3D-модель черепа с максимально точным изображением осколков лицевого скелета для изготовления индивидуальных титановых пластин.

На помощь пришли и оториноларингологи, и стоматологи, изготовившие модель черепа и пластины. Перед врачами стояла сложная задача - собрать множественные осколки и зафиксировать кости с помощью нескольких индивидуально изготовленных пластин. Операция длилась 5 часов.

Как рассказал заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии Баин Демкин, врачи постарались максимально сохранить лицо для проведения пластических операций в будущем. Им удалось спасти тройничный нерв, который отвечает за чувствительность лица, полости рта, носа, восстановить форму носа и полностью носовое дыхание.

Сейчас девушка восстанавливается, проходя реабилитацию в физиотерапевтическом отделении, и благодарна врачам не только за свое спасение, но и за заботу и внимание, которыми они ее окружили, сообщается на сайте Минздрава Татарстана.

