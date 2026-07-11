Общество
11 июля 20:30
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«Вечерняя Казань»

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Челнинский спасатель стал наставником отряда альпинистов-спасателей МЧС России

Владимир Ушаков - кандидат в мастера спорта по многоборью.

Челнинский спасатель стал наставником отряда альпинистов-спасателей МЧС России

Автор фото: Главное управление МЧС России по РТ

После завершения всероссийских учебно-тренировочных сборов по альпинистской подготовке спасателей МЧС России, которые проходили в Кабардино-Балкарии,  спасатель 2-го класса Набережночелнинского поисково-спасательного отряда Владимир Ушаков вошел в число 12 лучших спасателей-альпинистов.  

Татарстанец получил аттестацию на право обучения сотрудников МЧС проведению аварийно-спасательных и поисково-спасательных операций на горных маршрутах в качестве инструктора-методиста начальной подготовки 3-й категории, поделились в Главном управлении МЧС России по Татарстану.  

Как рассказал Владимир Ушаков, в МЧС создается аэромобильная группировка, объединяющая спасателей-альпинистов, готовых отправиться на проведение спасательных операций в труднодоступной высокогорной местности в любой точке мира.  

О необходимости создания альпинистского «спецназа» МЧС России заговорили после трагедии, которая произошла с россиянкой Натальей Наговициной. Год назад, во время спуска с пика Победы в Кыргызстане, женщина сломала ногу и не смогла идти дальше с группой. Спасти ее из-за непогоды не удалось, 47-летняя женщина осталась в горах навсегда.  

Владимир Ушаков - спортсмен Федерации альпинизма Российской Федерации и Татарстана. Имеет первый разряд по спортивному туризму, кандидат в мастера спорта по многоборью спасателей МЧС России.

Ранее спасатели вытащили из озера тонувшего ребенка в Татарстане. Мальчика направили в реанимацию.

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