Челнинский спасатель стал наставником отряда альпинистов-спасателей МЧС России
Владимир Ушаков - кандидат в мастера спорта по многоборью.
После завершения всероссийских учебно-тренировочных сборов по альпинистской подготовке спасателей МЧС России, которые проходили в Кабардино-Балкарии, спасатель 2-го класса Набережночелнинского поисково-спасательного отряда Владимир Ушаков вошел в число 12 лучших спасателей-альпинистов.
Татарстанец получил аттестацию на право обучения сотрудников МЧС проведению аварийно-спасательных и поисково-спасательных операций на горных маршрутах в качестве инструктора-методиста начальной подготовки 3-й категории, поделились в Главном управлении МЧС России по Татарстану.
Как рассказал Владимир Ушаков, в МЧС создается аэромобильная группировка, объединяющая спасателей-альпинистов, готовых отправиться на проведение спасательных операций в труднодоступной высокогорной местности в любой точке мира.
О необходимости создания альпинистского «спецназа» МЧС России заговорили после трагедии, которая произошла с россиянкой Натальей Наговициной. Год назад, во время спуска с пика Победы в Кыргызстане, женщина сломала ногу и не смогла идти дальше с группой. Спасти ее из-за непогоды не удалось, 47-летняя женщина осталась в горах навсегда.
Владимир Ушаков - спортсмен Федерации альпинизма Российской Федерации и Татарстана. Имеет первый разряд по спортивному туризму, кандидат в мастера спорта по многоборью спасателей МЧС России.
Ранее спасатели вытащили из озера тонувшего ребенка в Татарстане. Мальчика направили в реанимацию.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
По версии следствия, бывший представитель надзорного ведомства оказался участником коррупционной схемы по «заказному» возбуждению уголовного дела и незаконной приостановки ареста банковских счетов.
Судью проверит Высшая квалификационная коллегия судей России.
После смерти бойца выплаты назначили только бывшей жене погибшего.
Мужчина удалил публикацию после негативных комментариев, но отвечать всё равно придётся.
Повреждены предприятия и частный дом, Минниханов поручил главам районов лично контролировать помощь пострадавшим.
В то время как в одних отраслях зарплаты растут даже в условиях кризиса, в других они перестали расти и не дотягивают до среднереспубликанского уровня. Причина в том, что бизнес сокращает расходы на персонал, пытаясь сохранить стабильность.