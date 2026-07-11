Казанцев приглашают полюбоваться звездопадом Пегасиды
Увидеть поток метеоров можно будет и невооруженным глазом.
Жители Казани могут стать свидетелями необычного астрономического явления - звездопада Пегасиды, который продлится до 13 июля, поделился профессор кафедры астрономии Института физики КФУ, научный руководитель астрономической обсерватории им. Энгельгардта Юрий Нефедьев.
«Этот метеорный рой образован древней кометой C/1979 Y1 (Bradfield), которая совершает полный оборот вокруг Солнца примерно за 300 лет. Но Земля ежегодно в своем движении по орбите пролетает сквозь шлейф частиц, оставленных этим небесным телом», — цитирует пресс-служба КФУ астронома.
В час пиковой активности можно увидеть 3–4 «падающие звезды». Наблюдать за небом специалист советует вдали от городского освещения. Увидеть поток можно будет и невооруженным глазом.
Ранее мы писали, что Татарстан и Казань 12 июля накроет серьёзная непогода. Днём и вечером ожидаются сильные дожди, ливни, грозы и даже град. Ветер разгонится до 16–21 метра в секунду, так что на улице будет совсем некомфортно.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Такое возможно при неудачной автоматизации процессов.
По версии следствия, бывший представитель надзорного ведомства оказался участником коррупционной схемы по «заказному» возбуждению уголовного дела и незаконной приостановки ареста банковских счетов.
Судью проверит Высшая квалификационная коллегия судей России.
После смерти бойца выплаты назначили только бывшей жене погибшего.
Мужчина удалил публикацию после негативных комментариев, но отвечать всё равно придётся.
В то время как в одних отраслях зарплаты растут даже в условиях кризиса, в других они перестали расти и не дотягивают до среднереспубликанского уровня. Причина в том, что бизнес сокращает расходы на персонал, пытаясь сохранить стабильность.