Общество
11 июля 18:27
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«Вечерняя Казань»

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Казанцев приглашают полюбоваться звездопадом Пегасиды

Увидеть поток метеоров можно будет и невооруженным глазом.

Казанцев приглашают полюбоваться звездопадом Пегасиды

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Жители Казани могут стать свидетелями необычного астрономического явления -  звездопада Пегасиды, который продлится до 13 июля, поделился профессор кафедры астрономии Института физики КФУ, научный руководитель астрономической обсерватории им. Энгельгардта Юрий Нефедьев.  

«Этот метеорный рой образован древней кометой C/1979 Y1 (Bradfield), которая совершает полный оборот вокруг Солнца примерно за 300 лет. Но Земля ежегодно в своем движении по орбите пролетает сквозь шлейф частиц, оставленных этим небесным телом», — цитирует пресс-служба КФУ астронома.  

В час пиковой активности можно увидеть 3–4 «падающие звезды». Наблюдать за небом специалист советует вдали от городского освещения. Увидеть поток можно будет и невооруженным глазом.

Ранее мы писали, что Татарстан и Казань 12 июля накроет серьёзная непогода. Днём и вечером ожидаются сильные дожди, ливни, грозы и даже град. Ветер разгонится до 16–21 метра в секунду, так что на улице будет совсем некомфортно.

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