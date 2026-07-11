В Татарстане поделились планами создания международного геопарка ЮНЕСКО
В маршруты планируется включить памятники природы.
На юго-востоке Татарстана появится международный геопарк ЮНЕСКО, в разработке проекта которого принимают участие Академия наук РТ, специалисты «ТатНИПИнефти», профильные институты и республиканские ведомства.
Главные задачи будущего геопарка – не только сохранить природное наследие территории и обеспечить ее устойчивое развитие, но и популяризировать геологические и экологические знания о крае.
Как рассказала на совещании в Музее нефти в Шугурово доцент кафедры палеонтологии и стратиграфии КФУ Гузаль Сунгатуллина, в планах – включить в маршруты многие памятники природы. Речь идет, в частности, о Карабашских горах, Шантор‑тау в Шугурово, Акташском провале в Калейкино, урочище Ташказан в Черемшанском районе и Чатыр‑тау в Азнакаевском районе.
Специалисты обсудили вопросы, касающиеся геопарка: границы его территории, ключевые маршруты, организационную структуру и экономический эффект от проекта. Получить статус международного он сможет к 2029 году, пишет «БИЗНЕС Online».
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