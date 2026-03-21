Парламентарий опубликовал пост с грубой нецензурной бранью в адрес актера, а затем начал оскорблять возмущенных подписчиков.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Депутат Госдумы Владимир Самокиш («Единая Россия») может лишиться мандата из-за скандального поста о смерти Чака Норриса. Источник в руководстве партии сообщил Readovka, что в отношении парламентария будут приняты «самые жесткие меры» — вплоть до исключения из «Единой России» и лишения мандата.

Скандал разгорелся вечером 19 марта, когда стало известно о смерти 86-летнего актера. Самокиш написал в своем телеграм-канале позволил себе грубую нецензурную лексику и пренебрежительный тон в отношении покойного. Публикация вызвала резкое негодование у подписчиков. В ответ на критику депутат продолжил оскорблять возмущенных пользователей, после чего пост был удален, но скриншоты разошлись по соцсетям.

В «Единой России» назвали поступок депутата «недопустимым и выходящим за рамки общепринятой морали и приличий». В партии принесли извинения поклонникам актера, которых оскорбило заявление парламентария.

Это не первый скандал с участием Самокиша. В декабре 2025 года он уже публиковал резкий пост о поражении Томска в конкурсе «Молодежная столица России», где использовал нецензурную лексику, а позже извинялся перед подписчиками.

Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий объяснил исключение Свинцова из партии громкими заявлениями депутата. Чиновник заявил, что задача парламентария — помогать людям, а не создавать тревожные настроения громкими инфоповодами.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.