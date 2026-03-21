Общество
21 марта 10:49
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Депутата Самокиша могут лишить мандата за оскорбление покойного Чака Норриса

Парламентарий опубликовал пост с грубой нецензурной бранью в адрес актера, а затем начал оскорблять возмущенных подписчиков.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Депутат Госдумы Владимир Самокиш («Единая Россия») может лишиться мандата из-за скандального поста о смерти Чака Норриса. Источник в руководстве партии сообщил Readovka, что в отношении парламентария будут приняты «самые жесткие меры» — вплоть до исключения из «Единой России» и лишения мандата.

Скандал разгорелся вечером 19 марта, когда стало известно о смерти 86-летнего актера. Самокиш написал в своем телеграм-канале позволил себе грубую нецензурную лексику и пренебрежительный тон в отношении покойного. Публикация вызвала резкое негодование у подписчиков. В ответ на критику депутат продолжил оскорблять возмущенных пользователей, после чего пост был удален, но скриншоты разошлись по соцсетям.

В «Единой России» назвали поступок депутата «недопустимым и выходящим за рамки общепринятой морали и приличий». В партии принесли извинения поклонникам актера, которых оскорбило заявление парламентария.

Это не первый скандал с участием Самокиша. В декабре 2025 года он уже публиковал резкий пост о поражении Томска в конкурсе «Молодежная столица России», где использовал нецензурную лексику, а позже извинялся перед подписчиками.

Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий объяснил исключение Свинцова из партии громкими заявлениями депутата. Чиновник заявил, что задача парламентария — помогать людям, а не создавать тревожные настроения громкими инфоповодами.

Популярное
ИД «Вечерняя Казань»
Верховный суд Татарстана «простил» убийство Эмилю Бикбову с третьего раза

Апелляционная инстанция согласилась с невиновностью гражданина Узбекистана в преступлении 18-летней давности.

скриншот видео
Мошенники извращенно издевались над дочерью убитой в Москве предпринимательницы

Обвиняемого в убийстве якобы заставили сутки удерживать девочку в квартире.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Россиянам предлагают дать право управлять отоплением в квартирах

Мера позволит платить только за фактическое потребление тепла.

gossov.tatarstan.ru
Марата Ахметова сделали и. о. председателя Госсовета Татарстана

На открытии заседания совета Фарид Мухаметшин заявил, что готовится покинуть пост.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В Подмосковье зарезали 12-летнего мальчика

Мать ребенка сейчас в реанимации.

Аналитика

Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Номинальные средние зарплаты россиян растут, а реальные «съедает» инфляция

Средний доход сотрудников до вычетов достиг в России 140 тысяч рублей. Однако такая динамика отражает не рост зарплат, а их сегментацию: доходы растут неравномерно по отраслям и регионам. К тому же товары и услуги дорожают быстрее.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Эконом для богатых: в Казани растут продажи только жилья повышенной комфортности
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Татарстан подсел на «колеса»: спрос на лекарства растёт, цены — тоже
