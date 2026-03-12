Общество
12 марта 22:01
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Детей в России теперь стригут по ГОСТу

В новых правилах регламентируется температура воды, варианты окрашивания и процедура прокалывания ушей.

Детей в России теперь стригут по ГОСТу

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Для детских парикмахерских, принимающих клиентов от года до 14 лет, в России утвердили новый ГОСТ. Он вступит в силу с 1 декабря этого года. Информация об этом опубликована на сайте Росстандарта.

Новые правила распространяются как на юрлица, так и на физические лица, работающие в качестве индивидуальных предпринимателей или по специальному налоговому режиму. Требования в ГОСТе касаются качества и безопасности услуг, а также регламентируют все условия их предоставления.

В таких парикмахерских разрешается делать стрижки, укладки, маникюр без режущих процедур, спа-программы. Регламентируются даже временные окрашивания отдельных прядей и нанесение сводимых татуировок. Температура воды для мытья головы должна быть в пределах от 35 градусов до 40 в зависимости от возраста. Разрешено делать косметический пирсинг — прокол мочки уха, но только одноразовым пистолетом без сильного звука.

Специалистам категорически запрещается проводить химические выпрямления и завивки, а также любые другие процедуры с агрессивными средствами. Косметологические и медицинские процедуры тоже не допускаются к проведению.

Ранее в России ввели ГОСТ на хурму. Фрукты поделят на три сорта: высший, первый и второй. В любом случае они должны быть целыми, чистыми, твердыми, с плодоножками, чашелистиками и без повреждений

Все самое интересное в нашем телеграм-канале.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
НАСА
Падения кометы на Солнце в начале апреля ждут ученые

Последние дни жизни небесного тела, вероятно, получится увидеть невооруженным глазом, в том числе с территории России.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Нахулиганивший в пекарне татарстанец сядет на скамью подсудимых

Мужчина разбил витрину и поджег петарду.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Урбанисты предлагают обновить Центральный рынок и агропарк Казани

В будущем сеть современных рынков может стать важной частью городской инфраструктуры.

Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Умер один из сооснователей радиостанции «Эхо Москвы»

Последние три года Сергей Игнатов боролся с онкологией.

Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»
Субподрядчик ПАО «Туполев» получил «условку» по делу о хищении 148 миллионов

Суд обязал фигуранта дела Евгения Половкина выплатить 1,4 миллиона рублей.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств

В 2025 году индекс промышленности вырос на 9,9%, опередив общероссийские показатели. Республика научилась жить в новой реальности, когда «нефтянка» больше не кормит бюджет. Но остаются уязвимости, которые ставят под удар отдельные отрасли.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Эконом для богатых: в Казани растут продажи только жилья повышенной комфортности
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Татарстан подсел на «колеса»: спрос на лекарства растёт, цены — тоже
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Программа долгосрочных сбережений не хайпанула у молодежи
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.