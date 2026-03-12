В новых правилах регламентируется температура воды, варианты окрашивания и процедура прокалывания ушей.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Для детских парикмахерских, принимающих клиентов от года до 14 лет, в России утвердили новый ГОСТ. Он вступит в силу с 1 декабря этого года. Информация об этом опубликована на сайте Росстандарта.

Новые правила распространяются как на юрлица, так и на физические лица, работающие в качестве индивидуальных предпринимателей или по специальному налоговому режиму. Требования в ГОСТе касаются качества и безопасности услуг, а также регламентируют все условия их предоставления.

В таких парикмахерских разрешается делать стрижки, укладки, маникюр без режущих процедур, спа-программы. Регламентируются даже временные окрашивания отдельных прядей и нанесение сводимых татуировок. Температура воды для мытья головы должна быть в пределах от 35 градусов до 40 в зависимости от возраста. Разрешено делать косметический пирсинг — прокол мочки уха, но только одноразовым пистолетом без сильного звука.

Специалистам категорически запрещается проводить химические выпрямления и завивки, а также любые другие процедуры с агрессивными средствами. Косметологические и медицинские процедуры тоже не допускаются к проведению.

