Детей в России теперь стригут по ГОСТу
В новых правилах регламентируется температура воды, варианты окрашивания и процедура прокалывания ушей.
Для детских парикмахерских, принимающих клиентов от года до 14 лет, в России утвердили новый ГОСТ. Он вступит в силу с 1 декабря этого года. Информация об этом опубликована на сайте Росстандарта.
Новые правила распространяются как на юрлица, так и на физические лица, работающие в качестве индивидуальных предпринимателей или по специальному налоговому режиму. Требования в ГОСТе касаются качества и безопасности услуг, а также регламентируют все условия их предоставления.
В таких парикмахерских разрешается делать стрижки, укладки, маникюр без режущих процедур, спа-программы. Регламентируются даже временные окрашивания отдельных прядей и нанесение сводимых татуировок. Температура воды для мытья головы должна быть в пределах от 35 градусов до 40 в зависимости от возраста. Разрешено делать косметический пирсинг — прокол мочки уха, но только одноразовым пистолетом без сильного звука.
Специалистам категорически запрещается проводить химические выпрямления и завивки, а также любые другие процедуры с агрессивными средствами. Косметологические и медицинские процедуры тоже не допускаются к проведению.
Ранее в России ввели ГОСТ на хурму. Фрукты поделят на три сорта: высший, первый и второй. В любом случае они должны быть целыми, чистыми, твердыми, с плодоножками, чашелистиками и без повреждений
