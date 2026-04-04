4 апреля 18:54
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Детям-сиротам в Татарстане предоставят 641 жилье

Более 60 квартир получат молодые семьи.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

О том, как идет обеспечение жильем отдельных категорий граждан, на совещании в Доме правительства РТ рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики  Марат Айзатуллин.  

Глава ведомства напомнил, что речь идет о  четырех категориях получателей, самая многочисленная из которых – это дети-сироты. В нынешнем году им  предоставят 641 жилье. Сейчас министерство земельных и имущественных отношений объявляет аукционы на приобретение 49 помещений для детей-сирот за счет софинансирования из федерального бюджета.  

Сертификаты для многодетных семьей, имеющих 5 и более детей, оформлены для всех 23 получателей, сообщил министр.  

Жилье также получит 61 молодая семья. Министерство по делам молодежи уже заключило соглашения с 43 муниципалитетами. Сейчас идет перечисление средств на лицевые счета исполнительных комитетов муниципальных образований.  

Три получателя входят в категории вынужденных переселенцев, переселенцев с Крайнего Севера и чернобыльцев. На сегодня оформлен один сертификат, сообщает пресс-служба раиса Татарстана.

Ранее мы писали, что средний срок ипотеки в России сократился до минимума. При этом средневзвешенная ставка увеличилась.

