Более 60 квартир получат молодые семьи.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

О том, как идет обеспечение жильем отдельных категорий граждан, на совещании в Доме правительства РТ рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин.

Глава ведомства напомнил, что речь идет о четырех категориях получателей, самая многочисленная из которых – это дети-сироты. В нынешнем году им предоставят 641 жилье. Сейчас министерство земельных и имущественных отношений объявляет аукционы на приобретение 49 помещений для детей-сирот за счет софинансирования из федерального бюджета.

Сертификаты для многодетных семьей, имеющих 5 и более детей, оформлены для всех 23 получателей, сообщил министр.

Жилье также получит 61 молодая семья. Министерство по делам молодежи уже заключило соглашения с 43 муниципалитетами. Сейчас идет перечисление средств на лицевые счета исполнительных комитетов муниципальных образований.

Три получателя входят в категории вынужденных переселенцев, переселенцев с Крайнего Севера и чернобыльцев. На сегодня оформлен один сертификат, сообщает пресс-служба раиса Татарстана.

Ранее мы писали, что средний срок ипотеки в России сократился до минимума. При этом средневзвешенная ставка увеличилась.

