Общество
26 марта 00:07
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Для двух социальных приютов Татарстана планируют закупить автобусы

В нынешнем году требуется заменить 26 автомобилей.

Автор фото: ТАСС

Госкомитетом Татарстана по закупкам объявлен электронный аукцион на поставку двух автобусов для двух социальных приютов для детей и подростков. Это «Теплый дом» в Дрожжановском районе и «Камские зори» в Менделеевском. Начальная (максимальная) цена контракта - 9,26 миллиона рублей.  

Речь идет об автобусах модели «Газель Next A66R33» или эквиваленте, который соответствует требованиям заказчиков. Заявки на аукцион принимаются до 1 апреля 2026 года.  

В республике проходит масштабное обновление автопарка социальных учреждений. В нынешнем году необходимо заменить 26 автомобилей для 26 организаций на общую сумму свыше 60 миллионов рублей. У этих автомобилей 100-процентный износ, что затрудняет своевременное оказание социальных услуг, пояснили в ведомстве.

