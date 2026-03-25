Общество
25 марта 23:09
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Грипп в Татарстане снижает темпы, зато активны другие вирусы

Число заболевших снижается.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

За минувшую неделю более 10,5 тысячи жителей Татарстана подхватили ОРВИ и грипп. Это на 9,8% ниже в сравнении с неделей ранее и на 55,7% ниже эпидемического порога. Статистикой поделилось Управление Роспотребнадзора по республике.  

По данным ведомства, преобладает вирус гриппа A. Доля этого заболевания снижается, зато активно циркулируют другие респираторные вирусы.  

Жителям Татарстана напоминают о необходимости соблюдать меры профилактики. Нужно тщательно и часто мыть руки с мылом, особенно после посещения общественных мест, нельзя прикасаться грязными руками к лицу, нужно регулярно протирать гаджеты и дверные ручки, а также держаться на расстоянии от людей с признаками респираторных заболеваний.  

Жилые и рабочие помещения нужно проветривать минимум 2–3 раза в день. Не стоит заниматься самолечением - при появлении любых симптомов респираторного заболевания следует обратиться за медицинской помощью.

Ранее сообщалось, что аллергики в Казани смогут отслеживать онлайн перемещение пыльцы между регионами. Также сервис добавил возможность следить за цветением двух новых растений: лещины и липы.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

 

 

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.