Число заболевших снижается.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

За минувшую неделю более 10,5 тысячи жителей Татарстана подхватили ОРВИ и грипп. Это на 9,8% ниже в сравнении с неделей ранее и на 55,7% ниже эпидемического порога. Статистикой поделилось Управление Роспотребнадзора по республике.

По данным ведомства, преобладает вирус гриппа A. Доля этого заболевания снижается, зато активно циркулируют другие респираторные вирусы.

Жителям Татарстана напоминают о необходимости соблюдать меры профилактики. Нужно тщательно и часто мыть руки с мылом, особенно после посещения общественных мест, нельзя прикасаться грязными руками к лицу, нужно регулярно протирать гаджеты и дверные ручки, а также держаться на расстоянии от людей с признаками респираторных заболеваний.

Жилые и рабочие помещения нужно проветривать минимум 2–3 раза в день. Не стоит заниматься самолечением - при появлении любых симптомов респираторного заболевания следует обратиться за медицинской помощью.

