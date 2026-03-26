На реставрацию музея Константина Васильева в Татарстане начали собирать средства
Мемориальный музей - на грани разрушения.
В Татарстане начали собирать деньги на реставрацию музея Константина Васильева в поселке Васильево, где когда-то жил и творил автор «северного символизма».
Как сообщает Госкомитет Татарстана по туризму, сейчас здание, которое представляет собой настоящий дом-барак 20-х годов и является единственным уцелевшим в поселке свидетелем той эпохи, находится на грани разрушения.
Проект реставрации музея, на который из внебюджетных источников было направлено 1,8 миллиона рублей, уже готов. Планируется обновить фасад и укрепить конструкции исторического здания.
Ранее сообщалось, что с начала года в реестр ОКН в Татарстане включили могилу писателя и два дома. Помимо этого, исторически ценным признали самолетный корпус Авиаинститута.
