Общество
26 марта 01:05
Автор материала:«Вечерняя Казань»

На реставрацию музея Константина Васильева в Татарстане начали собирать средства

Мемориальный музей - на грани разрушения.

На реставрацию музея Константина Васильева в Татарстане начали собирать средства

Автор фото: Госкомитет Татарстана по туризму

В Татарстане начали собирать деньги на реставрацию музея Константина Васильева в поселке Васильево, где когда-то жил и творил автор «северного символизма».  

Как сообщает Госкомитет Татарстана по туризму, сейчас здание, которое представляет собой настоящий дом-барак 20-х годов и является единственным уцелевшим в поселке свидетелем той эпохи, находится на грани разрушения.  

Проект реставрации музея, на который из внебюджетных источников было направлено 1,8 миллиона рублей, уже готов.  Планируется обновить фасад и укрепить конструкции исторического здания.

Ранее сообщалось, что с начала года в реестр ОКН в Татарстане включили могилу писателя и два дома. Помимо этого, исторически ценным признали самолетный корпус Авиаинститута.

скриншот видео
Педагог из Казани избил студента розовым дилдо — начата проверка

На видео педагог с улыбкой наносил удары по голове, ногам и ягодицам. В это время коллега смеялась и не выпускала студента из кабинета.

РИА Новости
Приготовление шашлыков во дворе грозит обернуться штрафом в 15 тысяч рублей

Необходимо соблюдать правила пожарной безопасности.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Получение инвалидности грозит россиянам новыми трудностями

По закону основанием для присвоения группы являются ограничения жизнедеятельности, но на практике пациентам не хватает специалистов и подтверждающих обследований.

соцсети
Заключенных в казанском СИЗО засекли на передаче почты по веревкам

В УФСИН прокомментировали видео, которое разошлось в Сети.

West Asia News Agency / REUTERS
Иран атаковал расположенную в Индийском океане военную базу Британии

Архипелаг Чагос отделяют от Тегерана пять тысяч километров.

Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Номинальные средние зарплаты россиян растут, а реальные «съедает» инфляция

Средний доход сотрудников до вычетов достиг в России 140 тысяч рублей. Однако такая динамика отражает не рост зарплат, а их сегментацию: доходы растут неравномерно по отраслям и регионам. К тому же товары и услуги дорожают быстрее.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Эконом для богатых: в Казани растут продажи только жилья повышенной комфортности
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Татарстан подсел на «колеса»: спрос на лекарства растёт, цены — тоже
