Федеральную базу антипрививочников создадут в России
Данные из реестра будут использоваться при разработке планов информационно-разъяснительной работы.
Реестр россиян, отказавшихся от вакцинации, готовится создать Минздрав. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Оператором реестра будет Минздрав, доступ к базе получат Роспотребнадзор, Росздравнадзор, Минцифры, а также региональные органы здравоохранения и медицинские организации.
Данные из реестра будут использоваться «при разработке планов информационно-разъяснительной работы». При этом попадание в реестр не принесет никаких негативных последствий, подчеркнули в ведомстве.
Ранее сообщалось, что женщинам от 21 года до 49 лет сделали бесплатным анализ на выявление вируса папилломы человека. Диагностическое исследование вошло в первый этап диспансеризации. Если первичный тест даст положительный результат, будет дополнительно проводиться жидкостная онкоцитология.
