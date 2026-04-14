Общество
14 апреля 13:31
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Федеральную базу антипрививочников создадут в России

Данные из реестра будут использоваться при разработке планов информационно-разъяснительной работы.

Федеральную базу антипрививочников создадут в России

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Реестр россиян, отказавшихся от вакцинации, готовится создать Минздрав. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Оператором реестра будет Минздрав, доступ к базе получат Роспотребнадзор, Росздравнадзор, Минцифры, а также региональные органы здравоохранения и медицинские организации.

Данные из реестра будут использоваться «при разработке планов информационно-разъяснительной работы». При этом попадание в реестр не принесет никаких негативных последствий, подчеркнули в ведомстве.

Ранее сообщалось, что женщинам от 21 года до 49 лет сделали бесплатным анализ на выявление вируса папилломы человека. Диагностическое исследование вошло в первый этап диспансеризации. Если первичный тест даст положительный результат, будет дополнительно проводиться жидкостная онкоцитология.

