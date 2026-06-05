Общество
5 июня 11:09
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«Вечерняя Казань»

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ГАИ могут обязать проверять машины со знаком «Инвалид» через реестр

Депутат Нилов считает, что это поможет убрать с парковок нелегальных пользователей.

ГАИ могут обязать проверять машины со знаком «Инвалид» через реестр

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Председатель комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов на ПМЭФ рассказал ТАСС, что депутаты намерены обязать сотрудников ГАИ проверять машины со знаком «Инвалид» через специальный реестр. Сейчас знак можно просто купить и повесить на стекло, чтобы спокойно занимать места для инвалидов, а у инспектора нет обязанности проверять, законно ли он используется.

«Мы настаиваем на том, чтобы внесли изменения в нормативные акты, чтобы сотрудники дорожной полиции обязаны были проверить, имеет ли право этот автомобиль здесь находиться, действительно ли знак используется легально», — объяснил Нилов. По его словам, это нужно, чтобы сразу привлекать нарушителей к ответственности.

Депутат добавил, что о такой потребности говорят сами инвалиды. Специальные парковочные места часто заняты незаконно, и люди с ограниченными возможностями просто не могут ими воспользоваться.

Ранее сообщалось, что нетрезвых водителей в России хотят принудить пройти реабилитацию. Вопрос проработают до 2027 года.

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