Грузовые беспилотники заполнят российские дороги
Российский рынок грузовых беспилотников ждёт взрывной рост, сообщает 110 km.
По данным Минтранса, если в 2026 году на дорогах страны будет работать 95 таких машин, то еще через два года – количество вырастет до тысячи, а к 2030 – до четырех тысяч. К 2035 году таких грузовиков и вовсе может стать 57 тысяч.
В эксперименте, который стартовал в 2023 году, участвуют Navio, КамАЗ и Яндекс. За три года беспилотники проехали 12 миллионов километров и перевезли больше миллиона кубометров грузов. Как отмечает президент страны Владимир Путин, конкуренция в сфере становится все острее. Массовое внедрение беспилотных грузовиков позволит сократить издержки и поднять логистику на новый уровень.
Ранее мы писали, что Путин дал старт движению беспилотных грузовиков по трассе Москва – Казань. Единый коридор таких перевозок в итоге соединит Санкт-Петербург и столицу Татарстана.
