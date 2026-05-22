В республике больше всего страховали посевы.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

После весенних заморозков и снегопадов в ряде регионов отмечается снижение темпов развития сельхозкультур. В их число вошли Курская, Орловская, Липецкая, Тамбовская, Тульская, Московская, Ивановская, Владимирская, Рязанская, Пензенская и Нижегородская области, Мордовия, Татарстан, Марий Эл и Чувашия. Отклонение индекса вегетации от среднемноголетней нормы составляет около 15 процентов, заявили в Национальном союзе агростраховщиков (НСА).

Помимо заморозков, в первые четыре месяца 2026 года было много осадков, что повлияло на отставание в сроках посевных работ. В зависимости от баланса температурного фона и осадков в летний сезон можно будет судить, появится ли переувлажнение почвы.

В НСА сообщили, что на 1 мая в данных регионах было застраховано более 1,6 миллиона гектаров посевов. Больше всего - в Татарстане, 259 тысяч гектаров.

Напомним, последняя весна с неблагоприятными условиями и снегом в апреле была в 1987 году. Сложности испытывали почти во всех регионах Центральной России и в Поволжье.

