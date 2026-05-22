Из-за непогоды весной сельхозкультуры в Татарстане отстают в развитии
В республике больше всего страховали посевы.
После весенних заморозков и снегопадов в ряде регионов отмечается снижение темпов развития сельхозкультур. В их число вошли Курская, Орловская, Липецкая, Тамбовская, Тульская, Московская, Ивановская, Владимирская, Рязанская, Пензенская и Нижегородская области, Мордовия, Татарстан, Марий Эл и Чувашия. Отклонение индекса вегетации от среднемноголетней нормы составляет около 15 процентов, заявили в Национальном союзе агростраховщиков (НСА).
Помимо заморозков, в первые четыре месяца 2026 года было много осадков, что повлияло на отставание в сроках посевных работ. В зависимости от баланса температурного фона и осадков в летний сезон можно будет судить, появится ли переувлажнение почвы.
В НСА сообщили, что на 1 мая в данных регионах было застраховано более 1,6 миллиона гектаров посевов. Больше всего - в Татарстане, 259 тысяч гектаров.
Напомним, последняя весна с неблагоприятными условиями и снегом в апреле была в 1987 году. Сложности испытывали почти во всех регионах Центральной России и в Поволжье.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Температуры достигнут +31 градуса.
Апелляционная инстанция не стала возражать против возвращения материалов в отношении предполагаемых сообщников криминального авторитета в прокуратуру для исправления процессуальных нарушений.
Пока неизвестны дата и место прощания.
Луселия Сантус посетила столицу республики во время экономического форума «Россия — Исламский мир».
При этом в ФГИС «Ветис» компонента «Хорриот» животные числятся.
О проблемах онкологической службы говорить не принято. Однако всё видно по показателям: число онкопациентов растёт, диспансер работает на износ, а объем финансирования не успевает за темпами роста заболеваемости.