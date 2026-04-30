Скачки спроса будут возникать реже.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Во время длинных праздников спрос на такси меняется, в «Яндекс Go» рассказали, что ожидается на майских выходных.

С 1 по 3 мая дороги обычно становятся свободнее, из-за чего скорость потока может вырасти до 15% по сравнению с предыдущей неделей. Маршруты в среднем длиннее на 5—10%, так как клиенты чаще ездят в загородные парки, аэропорты и на вокзалы.

Одновременно поездки распределяются по городу более равномерно, из-за чего скачки спроса возникают реже, а число заказов может быть на 10–25% ниже, чем в обычные выходные. При этом водителей на линии может быть до 10% меньше, однако разница между количеством желающих уехать и доступными машинами сокращается, из-за этого стоимость поездок будет чаще оставаться на уровне базовой.

Пассажирам такси рекомендуют при поездках в эти дни планировать выезд на утро, а также комбинировать маршруты. Например, доехать на общественном транспорте до ближайшей к месту назначения остановки, а оставшийся отрезок — на такси.

В «Яндексе» заметили, что количество предзаказов в сервисе «Межгород» может увеличиться до 40% по сравнению с предыдущей неделей.

Ранее говорилось, что за усталостью таксистов готовятся следить через «ЭРА-ГЛОНАСС». Решение должно позволить снизить количество аварий с участием такси, повысить безопасность пассажироперевозок и прозрачность отрасли. Также сообщалось, что средняя цена поездки на такси в России впервые превысила 50 рублей за километр. При этом в 54 регионах тарифы всё ещё остаются ниже среднего по стране.

