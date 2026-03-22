Общество
22 марта 13:50
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Как жители Казани проверяют друг друга на первых встречах

Примерно 65% мужчин и 49% женщин признались, что ощущают оценку при первой встрече.

Автор фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Для многих казанцев первое свидание больше не просто романтическая прогулка. Сегодня это скорее «аудит совместимости»: 65 процентов мужчин и 49 процентов женщин отметили, что чувствуют, как их оценивают во время первой встречи. Это подтверждают данные аналитики сервиса «Мамба».

Подход к поиску любви в Казани становится всё более системным. Около 10 процентов горожан приходят на встречу с заранее подготовленным списком вопросов, а каждый третий старается хотя бы примерно набросать темы для разговора в голове.

Проверка потенциального партнера часто начинается еще до встречи в кафе. Четверть пользователей проводят настоящее «расследование»: изучают соцсети, подписки и фотографии. Еще четверть ограничиваются беглым просмотром анкеты. Лишь половина опрошенных (50% женщин и 53% мужчин) готовы довериться судьбе и знакомиться лично.

Стандартный сценарий беседы обычно начинается с хобби и планов на карьеру, но быстро переходит к серьезным темам: семейным ценностям и отношению к детям.

Есть темы, которые лучше не поднимать на первых порах, например деньги. Обсуждать доходы на первой встрече не хотят 60 процентов мужчин и 69 процентов женщин. Личные отношения тоже не стоит затрагивать: 63 процента женщин и 43 процента мужчин не любят вспоминать детали расставаний и былых романов. Здоровье — тема менее чувствительная, но все же довольно личная для 12–14 процентов опрошенных.

Казанский социум ценит атмосферу в разговоре. Если беседа идет легко, шансы на второе свидание значительно возрастают. Однако есть вещи, которые могут мгновенно разрушить интерес.

Для женщин главный «красный флаг» — постоянные жалобы на жизнь (58 процентов опрошенных раздражаются от этого). Мужчины же не любят финансовых разговоров: 64 процента посчитают тревожным сигналом, если женщина заявит, что ожидает полного обеспечения. В список антитрендов также попали обвинения в адрес бывших, эгоцентризм в разговоре и «допрос с пристрастием».

Женщины Казани решительнее подходят к прекращению неудачного знакомства: 59 процентов сразу прерывают общение при неприятных сигналах. Мужчины же более склонны к обсуждению проблем — 33 процента предпочитают сначала разобраться в ситуации, прежде чем принимать решение о расставании.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.