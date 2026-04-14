Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Самыми престижными профессиями, по мнению казанцев, являются IT, финансовый сектор и нефтегазовая отрасль, также в топе медиа и юриспруденция. Об этом говорится в исследовании «Авито», опрос был проведен среди 8 тысяч россиян.

35% опрошенных казанцев назвали престижными IT, телекоммуникации и цифровые сервисы, а также финансовый сектор (27%), нефтегазовую отрасль (20%), предпринимательство и управление бизнесом (17%), энергетику (16%), здравоохранение и фармацевтическую промышленность (16%). В топ-10 включили медиа, коммуникации и креативные индустрии (15%), инженерно-техническую деятельность и проектирование (14%), юриспруденцию и правоприменительную деятельность (14%) и образование и науку (11%).

Для большинства жителей Казани престиж профессии остается значимым фактором при выборе работы, этот фактор указали 56% участников опроса. Свыше половины казанцев назвали достойную оплату труда главным критерием, который определяет статус профессии. Более трети (35%) казанцев назвали главным фактором престижа стабильность и востребованность профессии на рынке труда. 27% опрошенных также считают важным, чтобы работа приносила ощутимую пользу людям, 25% обращают внимание на возможности карьерного роста.

«Для 20% важны большие возможности для развития навыков и решение новых задач. Две равные части респондентов обратили внимание на современность и технологичность сферы деятельности (19%) и значительные требования к квалификации и образованию (19%). Еще для 18% имеет значение наличие социального пакета и льгот», — говорится в исследовании.

Директор по развитию «Авито Работы» Роман Губанов подчеркнул, что восприятие престижа меняется в зависимости от возраста. К примеру, молодежь 18–24 лет чаще ориентируется на карьерный рост (28% против 22% в среднем) и возможность развивать навыки (25% против 18%), а у старшего поколения на первом месте достойная оплата труда (61% против 54% в среднем) и польза профессии для общества (30% против 23%).

О росте престижа профессии за последние несколько лет по стране чаще говорили работники автосервисов (44%), IT-специалисты (43%), сотрудники бьюти-сферы (42%), специалисты в сфере маркетинга и PR (35%), мастера по оказанию персональных услуг (33%), работники металлообрабатывающих цехов (32%).

Ранее сообщалось, что чаще всего в 2025 году работу искали татарстанцы в возрасте 45–64 лет. Средние зарплатные ожидания составили 77 763 рубля в месяц. Вторыми по активности были респонденты в возрасте 35–44 лет.

