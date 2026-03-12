Общество
12 марта 21:32
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Клещи набросятся на россиян уже в конце марта

Высокий риск заболеть вирусным энцефалитом есть в 49 регионах страны, в том числе — в Татарстане.

Клещи набросятся на россиян уже в конце марта

Автор фото: Денис Абрамов / РИА Новости

С начала года около 100 человек из 19 регионов России обратились в больницы, травмпункты и поликлиники с укусами клещей. Пока этот показатель в 1,5 раза ниже, чем в прошлом году, но начало активности паразитов ожидается уже в 20-х числах марта. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора России.

В ведомстве предупредили, что в каждом регионе сроки варьируются. В среднем опаснее всего эти паукообразные становятся в период с конца мая по середину июня. Специалисты заранее проводят обработку общественных мест, территорий школ и летних оздоровительных учреждений. Но каждому россиянину необходимо помнить об индивидуальной защите, использовать репелленты, надежную одежду и другие средства.

Роспотребнадзор напоминает жителям, что в случае обнаружения на теле клеща необходимо вытащить его с помощью специального устройства, положить в баночку или плотно завернуть в бинт, а после в течение 72 часов отнесли в лабораторию. В таком случае врачи смогут назначить профилактическое лечение.

Однако самым правильным решением будет вакцинация против клещевого вирусного энцефалита (КВЭ). Прививаться можно как планово, так и экстренно. Основная схема прививок состоит из трех инъекций с интервалом в несколько месяцев. Дальше следует ревакцинация.

В России 49 регионов являются эндемичными по клещевому энцефалиту, в том числе Татарстан. Из них в 17 присутствует особо высокий риск заболеть, однако в этот перечень республика не входит.

Ранее сообщалось, что чрезвычайное количество комаров и клещей ждут в России из-за холодной зимы. При этом змеи и летучие мыши будут неактивны.

