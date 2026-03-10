Аномально низкие температуры - это идеальные условия для выживания и личинок, и яиц, и взрослых особей.

Весной из-за снежной и холодной зимы Россию ждет нашествие комаров, а также клещей, однако змеи и летучие мыши будут неактивны. Об этом рассказали энтомологи и герпетологи, передает Shot.

Для комаров холодная зима - это идеальные условия для выживания всех стадий развития: и личинок, и яиц, и взрослых особей. Количество комаров кратно увеличится, так как талая вода создает много временных водоемов для личинок. Помимо этого, ожидается нашествие клещей, оно в этом году может начаться раньше обычного.

При этом весной не будет повышенной активности у змей и летучих мышей, так как они начинают становиться активными рано только при условии аномально теплой зимы.

Ранее сообщалось, что в Казани 10 марта обновлён температурный рекорд более чем за столетие. Было холоднее, чем в 1908 году, — морозы достигли -30,5 градуса.

