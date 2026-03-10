Колоссальное нашествие комаров и клещей ждут в России из-за холодной зимы
Аномально низкие температуры - это идеальные условия для выживания и личинок, и яиц, и взрослых особей.
Весной из-за снежной и холодной зимы Россию ждет нашествие комаров, а также клещей, однако змеи и летучие мыши будут неактивны. Об этом рассказали энтомологи и герпетологи, передает Shot.
Для комаров холодная зима - это идеальные условия для выживания всех стадий развития: и личинок, и яиц, и взрослых особей. Количество комаров кратно увеличится, так как талая вода создает много временных водоемов для личинок. Помимо этого, ожидается нашествие клещей, оно в этом году может начаться раньше обычного.
При этом весной не будет повышенной активности у змей и летучих мышей, так как они начинают становиться активными рано только при условии аномально теплой зимы.
Ранее сообщалось, что в Казани 10 марта обновлён температурный рекорд более чем за столетие. Было холоднее, чем в 1908 году, — морозы достигли -30,5 градуса.
Все самое интересное в нашем телеграм-канале.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Россия пока держит розницу под контролем, но биржевые котировки уже растут — вслед за мировыми.
Последние дни жизни небесного тела, вероятно, получится увидеть невооруженным глазом, в том числе с территории России.
Последние три года Сергей Игнатов боролся с онкологией.
Суд обязал фигуранта дела Евгения Половкина выплатить 1,4 миллиона рублей.
Уголовные дела возбуждены по статьям о получении взятки и посредничестве во взяточничестве.
В 2025 году индекс промышленности вырос на 9,9%, опередив общероссийские показатели. Республика научилась жить в новой реальности, когда «нефтянка» больше не кормит бюджет. Но остаются уязвимости, которые ставят под удар отдельные отрасли.