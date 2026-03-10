Общество
10 марта 18:26
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Колоссальное нашествие комаров и клещей ждут в России из-за холодной зимы

Аномально низкие температуры - это идеальные условия для выживания и личинок, и яиц, и взрослых особей.

Колоссальное нашествие комаров и клещей ждут в России из-за холодной зимы

Автор фото: kzn.ru

Весной из-за снежной и холодной зимы Россию ждет нашествие комаров, а также клещей, однако змеи и летучие мыши будут неактивны. Об этом рассказали энтомологи и герпетологи, передает Shot.

Для комаров холодная зима - это идеальные условия для выживания всех стадий развития: и личинок, и яиц, и взрослых особей. Количество комаров кратно увеличится, так как талая вода создает много временных водоемов для личинок. Помимо этого, ожидается нашествие клещей, оно в этом году может начаться раньше обычного.

При этом весной не будет повышенной активности у змей и летучих мышей, так как они начинают становиться активными рано только при условии аномально теплой зимы.

Ранее сообщалось, что в Казани 10 марта обновлён температурный рекорд более чем за столетие. Было холоднее, чем в 1908 году, — морозы достигли -30,5 градуса.

Все самое интересное в нашем телеграм-канале.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Цены на бензин в России поползли вверх из-за конфликта на Ближнем Востоке

Россия пока держит розницу под контролем, но биржевые котировки уже растут — вслед за мировыми.

НАСА
Падения кометы на Солнце в начале апреля ждут ученые

Последние дни жизни небесного тела, вероятно, получится увидеть невооруженным глазом, в том числе с территории России.

Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Умер один из сооснователей радиостанции «Эхо Москвы»

Последние три года Сергей Игнатов боролся с онкологией.

Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»
Субподрядчик ПАО «Туполев» получил «условку» по делу о хищении 148 миллионов

Суд обязал фигуранта дела Евгения Половкина выплатить 1,4 миллиона рублей.

скриншот видео
ФСБ задержала сотрудников «Флота РТ» по подозрению в вымогательстве взяток

Уголовные дела возбуждены по статьям о получении взятки и посредничестве во взяточничестве.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств

В 2025 году индекс промышленности вырос на 9,9%, опередив общероссийские показатели. Республика научилась жить в новой реальности, когда «нефтянка» больше не кормит бюджет. Но остаются уязвимости, которые ставят под удар отдельные отрасли.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Эконом для богатых: в Казани растут продажи только жилья повышенной комфортности
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Татарстан подсел на «колеса»: спрос на лекарства растёт, цены — тоже
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Программа долгосрочных сбережений не хайпанула у молодежи
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.