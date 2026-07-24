Летняя школа «Болгарский диалог культур» пройдет в Болгаре в конце августа
Участникам предстоит работать над своими проектами и готовить их к защите.
Традиционная летняя школа «Болгарский диалог культур» в нынешнем году пройдёт 24-28 августа на базе Центра межрелигиозного диалога Болгарской исламской академии в обновлённом формате.
В программе - несколько блоков: теоретическая и научно-методическая база межрелигиозного диалога, исторические нарративы межкультурного взаимодействия на просторах Северной Евразии, практика реализации общественных проектов. Участники после работы над своими проектами будут готовить их к публичной защите.
- Ценность этой школы не только в поддержке проектов, но и в самой атмосфере диалога: здесь встречаются молодые люди из разных регионов и стран, обмениваются опытом и находят общий язык. Именно так рождается доверие, которое лежит в основе сотрудничества России и исламского мира, – подчеркнул заместитель председателя Группы «Россия – Исламский мир», помощник раиса Татарстана Марат Гатин.
Заявки принимаются от россиян в возрасте от 18 до 35 лет. По итогам отбора авторов лучших идей пригласят на бесплатное пятидневное обучение в Академии. Лучшие проекты ждет дальнейшее сопровождение и информационная поддержка.
Подробности – на странице школы.
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