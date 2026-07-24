Общество
24 июля 00:35
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Летняя школа «Болгарский диалог культур» пройдет в Болгаре в конце августа

Участникам предстоит работать над своими проектами и готовить их к защите.

Летняя школа «Болгарский диалог культур» пройдет в Болгаре в конце августа

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Традиционная летняя школа «Болгарский диалог культур» в нынешнем году пройдёт 24-28 августа на базе Центра межрелигиозного диалога Болгарской исламской академии в обновлённом формате.  

В программе -  несколько блоков: теоретическая и научно-методическая база межрелигиозного диалога, исторические нарративы межкультурного взаимодействия на просторах Северной Евразии, практика реализации общественных проектов.  Участники после работы над своими проектами будут готовить их к публичной защите.

- Ценность этой школы не только в поддержке проектов, но и в самой атмосфере диалога: здесь встречаются молодые люди из разных регионов и стран, обмениваются опытом и находят общий язык. Именно так рождается доверие, которое лежит в основе сотрудничества России и исламского мира, – подчеркнул заместитель председателя Группы «Россия – Исламский мир», помощник раиса Татарстана Марат Гатин.  

Заявки принимаются от россиян в возрасте от 18 до 35 лет. По итогам отбора авторов лучших идей пригласят на бесплатное пятидневное обучение в Академии. Лучшие проекты ждет дальнейшее сопровождение и информационная поддержка.  

Подробности – на странице школы.

Ранее сообщалось, что в казанских загородных лагерях успели отдохнуть почти 13 тысяч детей. План выполнен на 75 процентов.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В районе Татарстана, где расположены склады Wildberries и OZON, сбили БПЛА

Жители одного из районов республики услышали громкий взрыв.

прокуратура РТ
Водитель в Татарстане отрицает вину за смерть ребенка, который разбился о столбы

На отца погибшего на самокате подростка заводят дело о вовлечении несовершеннолетнего в систематическое распитие алкоголя.

соцсети
Отец и 11-летний сын сорвались на Эльбрусе после обрыва троса

Ребёнок погиб, мужчина ждёт спасателей с переломанными ногами на высоте 4500 метров.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Москва пережила одну из самых крупнейших за несколько лет атак БПЛА за ночь

Собянин сообщил, что 85 дронов сбили прямо на подлёте к столице.

Mash
Жена казанского стрелка Галявиева потребовала 400 тысяч за интервью

Девушка утверждала, что замужество — это бескорыстный шаг, однако бесплатно разговаривать с журналистами отказалась.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Топ застройщиков Казани: честный рейтинг

Рынок недвижимости столицы Татарстана переживает тектонический сдвиг. В регион зашли мощные федеральные игроки — «Самолет», «ФСК Регион» и «ГК ТОЧНО». Изменит ли битва девелоперов качество жилья в столице?

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
На рынке труда в Татарстане усиливается неравенство доходов
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Акции компаний из Татарстана падают в цене, но покупать их становится выгоднее
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Недоступность семейной ипотеки для широких масс не приблизит ренессанс рыночной
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Жесткая проверка заемщиков «прикроет лавочку» легких микрозаймов
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.