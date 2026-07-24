Участникам предстоит работать над своими проектами и готовить их к защите.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Традиционная летняя школа «Болгарский диалог культур» в нынешнем году пройдёт 24-28 августа на базе Центра межрелигиозного диалога Болгарской исламской академии в обновлённом формате.

В программе - несколько блоков: теоретическая и научно-методическая база межрелигиозного диалога, исторические нарративы межкультурного взаимодействия на просторах Северной Евразии, практика реализации общественных проектов. Участники после работы над своими проектами будут готовить их к публичной защите.

- Ценность этой школы не только в поддержке проектов, но и в самой атмосфере диалога: здесь встречаются молодые люди из разных регионов и стран, обмениваются опытом и находят общий язык. Именно так рождается доверие, которое лежит в основе сотрудничества России и исламского мира, – подчеркнул заместитель председателя Группы «Россия – Исламский мир», помощник раиса Татарстана Марат Гатин.

Заявки принимаются от россиян в возрасте от 18 до 35 лет. По итогам отбора авторов лучших идей пригласят на бесплатное пятидневное обучение в Академии. Лучшие проекты ждет дальнейшее сопровождение и информационная поддержка.

Подробности – на странице школы.

Ранее сообщалось, что в казанских загородных лагерях успели отдохнуть почти 13 тысяч детей. План выполнен на 75 процентов.

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