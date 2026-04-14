Майские праздники в 2026 году стали самыми короткими за восемь лет
Россияне будут отдыхать два раза по три дня.
Майские праздники в 2026 году оказались самыми короткими за последние восемь лет. Об этом напомнил глава юридической практики SuperJob Александр Южалин.
По его словам, в этом году на май не переносили дополнительные выходные с новогодних каникул, как это часто бывало раньше. Поэтому отдыхать россияне будут два раза по три дня.
Первая часть майских праздников продлится с 1 по 3 мая. Вторая часть выпадает на 9–11 мая — тоже три дня, с субботы по понедельник, так как выходной перенесли именно на понедельник.
Всего в мае у работающих пять дней в неделю будет 19 рабочих дней и 12 выходных.
Ранее мы писали, что на празднование 9 Мая Казань потратит почти 65 миллионов рублей. Заказчиком выступило городское управление культуры.
