Россияне будут отдыхать два раза по три дня.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Майские праздники в 2026 году оказались самыми короткими за последние восемь лет. Об этом напомнил глава юридической практики SuperJob Александр Южалин.

По его словам, в этом году на май не переносили дополнительные выходные с новогодних каникул, как это часто бывало раньше. Поэтому отдыхать россияне будут два раза по три дня.

Первая часть майских праздников продлится с 1 по 3 мая. Вторая часть выпадает на 9–11 мая — тоже три дня, с субботы по понедельник, так как выходной перенесли именно на понедельник.

Всего в мае у работающих пять дней в неделю будет 19 рабочих дней и 12 выходных.

Ранее мы писали, что на празднование 9 Мая Казань потратит почти 65 миллионов рублей. Заказчиком выступило городское управление культуры.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.