На Землю отправлено более тысячи сообщений.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В космосе на Международной космической станции работает мессенджер МАХ, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов. Его слова передает Shot.

Всего со станции на Землю отправлено более тысячи сообщений. По словам Баканова, космонавт Сергей Кудь-Сверчков, который находится на МКС, как раз и общается с пресс-службой Роскосмоса через российский мессенджер.

Ранее сообщалось, что в Татарстане 1,5 миллиона человек пользуются национальным мессенджером МАХ. В сентябре 2025 года мессенджером пользовались около 150 тысяч татарстанцев. Всего за семь месяцев аудитория выросла в 10 раз - к марту на отечественной платформе сидят уже 1,5 миллиона человек.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.