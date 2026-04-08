8 апреля 09:36
«Вечерняя Казань»

Мессенджер МАХ запустили в космосе на МКС

На Землю отправлено более тысячи сообщений.

В космосе на Международной космической станции работает мессенджер МАХ, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов. Его слова передает Shot.

Всего со станции на Землю отправлено более тысячи сообщений. По словам Баканова, космонавт Сергей Кудь-Сверчков, который находится на МКС, как раз и общается с пресс-службой Роскосмоса через российский мессенджер.

Ранее сообщалось, что в Татарстане 1,5 миллиона человек пользуются национальным мессенджером МАХ. В сентябре 2025 года мессенджером пользовались около 150 тысяч татарстанцев. Всего за семь месяцев аудитория выросла в 10 раз - к марту на отечественной платформе сидят уже 1,5 миллиона человек.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В Казани задержали украинца, убившего сотрудника ОПК

Обвиняемый организовал убийство вместе с сообщниками год назад.

пресс-служба Жилинспекции РТ
Обязана ли управляющая компания убираться в подъездах казанцев

Жилинспекция Татарстана перечислила все обязательные работы.

соцсети
Парень избил девушку на остановке в Казани

Полиция проводит проверку.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Утративший доверие начальник отдела образования Мамадышского района уволен

Руководитель бюджетными деньгами погасил личный долг.

un.org
Россия после просьбы Ирана заблокировала резолюцию ООН по Ормузскому проливу

Арабские страны хотели добиться разрешения на военные действия.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам

В Татарстане, как и по всей России, выросла доля просроченных платежей: заемщики перестали справляться с кредитами, набранными в 2023—2024 годах. В будущем просрочка и количество банкротов будет расти — к тому ведет стагнация роста доходов.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
ЦБ остудил рост МФО: перехватить займ до зарплаты теперь удастся далеко не всем
Александра Шестакова / ИД «Вечерняя Казань»
Малодоступная ипотека и дорогие кредиты охладили рынок ИЖС
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Номинальные средние зарплаты россиян растут, а реальные «съедает» инфляция
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств
