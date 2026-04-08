Мессенджер МАХ запустили в космосе на МКС
На Землю отправлено более тысячи сообщений.
В космосе на Международной космической станции работает мессенджер МАХ, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов. Его слова передает Shot.
Всего со станции на Землю отправлено более тысячи сообщений. По словам Баканова, космонавт Сергей Кудь-Сверчков, который находится на МКС, как раз и общается с пресс-службой Роскосмоса через российский мессенджер.
Ранее сообщалось, что в Татарстане 1,5 миллиона человек пользуются национальным мессенджером МАХ. В сентябре 2025 года мессенджером пользовались около 150 тысяч татарстанцев. Всего за семь месяцев аудитория выросла в 10 раз - к марту на отечественной платформе сидят уже 1,5 миллиона человек.
Обвиняемый организовал убийство вместе с сообщниками год назад.
Жилинспекция Татарстана перечислила все обязательные работы.
Полиция проводит проверку.
Руководитель бюджетными деньгами погасил личный долг.
Арабские страны хотели добиться разрешения на военные действия.
В Татарстане, как и по всей России, выросла доля просроченных платежей: заемщики перестали справляться с кредитами, набранными в 2023—2024 годах. В будущем просрочка и количество банкротов будет расти — к тому ведет стагнация роста доходов.