Школьники смогут изучать все дисциплины на базовом уровне без необходимости выбирать профильные.

Автор фото: Алина Камалютдинова / ИД «Вечерняя Казань»

С 1 сентября 2027 года старшеклассники перейдут на новый образовательный стандарт. Об этом рассказало РИА Новости со ссылкой на главу Института стратегии развития образования имени Леднева Максима Костенко.



Теперь учащиеся смогут изучать все предметы на базовом уровне и не выбирать профильные направления. Для тех, кто хочет углубиться в конкретные области знаний, останутся специализированные курсы. На их основе будут созданы классы по медицине, инженерии, судостроению, лингвистике и другим направлениям.



Костенко также подчеркнул, что новый стандарт впервые определяет четкие требования к оснащению учебных кабинетов. В каждом классе необходимо иметь соответствующее оборудование, включая цифровые лаборатории по химии и физике, бинокулярные микроскопы и модели ракет.



Эти изменения вступят в силу через полтора года. Школьникам уже сейчас рекомендуется учитывать пожелания родителей, разрабатывать учебные планы и готовиться к закупке необходимого оборудования.



По словам Костенко, новые стандарты помогут учащимся получить практические навыки.



