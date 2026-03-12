При этом окончательно решение еще не принято.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Казани на 9 Мая могут запустить салют, информация в соцсетях начала расходиться после того как властями был опубликован документ о подготовке и проведении мероприятий ко Дню Победы. Сейчас он проходит антикоррупционную экспертизу.

В документе говорится о проведении салюта. Однако в пресс-службе исполкома «Вечерней Казани» уточнили, что итоговое решение о проведении салюта будет принято позднее.

Напомним, в прошлом году салют 9 Мая в Казани запускали с шести точек. Помимо этого в конце августа отгремел салют в честь Дня города и республики. Фейерверк, который запустили после концерта, длился пять минут.

