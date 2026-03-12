На 9 Мая в Казани могут запустить салют
При этом окончательно решение еще не принято.
В Казани на 9 Мая могут запустить салют, информация в соцсетях начала расходиться после того как властями был опубликован документ о подготовке и проведении мероприятий ко Дню Победы. Сейчас он проходит антикоррупционную экспертизу.
В документе говорится о проведении салюта. Однако в пресс-службе исполкома «Вечерней Казани» уточнили, что итоговое решение о проведении салюта будет принято позднее.
Напомним, в прошлом году салют 9 Мая в Казани запускали с шести точек. Помимо этого в конце августа отгремел салют в честь Дня города и республики. Фейерверк, который запустили после концерта, длился пять минут.
Все самое интересное в нашем телеграм-канале.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Последние дни жизни небесного тела, вероятно, получится увидеть невооруженным глазом, в том числе с территории России.
Мужчина разбил витрину и поджег петарду.
Последние три года Сергей Игнатов боролся с онкологией.
Суд обязал фигуранта дела Евгения Половкина выплатить 1,4 миллиона рублей.
Черный дым затянул небо, 20 человек эвакуировались сами.
В 2025 году индекс промышленности вырос на 9,9%, опередив общероссийские показатели. Республика научилась жить в новой реальности, когда «нефтянка» больше не кормит бюджет. Но остаются уязвимости, которые ставят под удар отдельные отрасли.