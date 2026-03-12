До этого Садыков был замглавврача в казанской горбольнице № 7.

Автор фото: vk.com/gkb7kazan

Главным врачом в Верхнеуслонской ЦРБ назначили Марселя Садыкова, который является сыном бывшего министра здравоохранения Татарстана Марата Садыкова. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РТ.

Отметим, что до этого Садыков значился заместителем главного врача в казанской горбольнице № 7. Он окончил лечебный факультет Казанского государственного медицинского университета. Является потомственным врачом.

Ранее сообщалось, что депутата Яну Лантратову хотят назначить новым уполномоченным по правам человека. Полномочия действующего омбудсмена Татьяны Москальковой истекают в апреле.

Все самое интересное в нашем телеграм-канале.