Сын экс-главы Минздрава Татарстана стал главврачом Верхнеуслонской ЦРБ
До этого Садыков был замглавврача в казанской горбольнице № 7.
Главным врачом в Верхнеуслонской ЦРБ назначили Марселя Садыкова, который является сыном бывшего министра здравоохранения Татарстана Марата Садыкова. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РТ.
Отметим, что до этого Садыков значился заместителем главного врача в казанской горбольнице № 7. Он окончил лечебный факультет Казанского государственного медицинского университета. Является потомственным врачом.
