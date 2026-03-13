Общество
13 марта 00:26
Автор материала:«Вечерняя Казань»

На федеральных автодорогах в Татарстане устраняют дефекты дорожного полотна

Специалисты применяют холодный, горячий и литой асфальтобетон.

На федеральных автодорогах в Татарстане устраняют дефекты дорожного полотна

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Работники «Волго-Вятскуправтодора» продолжают устранять дефекты дорожного полотна на федеральных автодорогах пяти регионов Приволжского федерального округа. Уже приведено в порядок более 5,5 тысячи квадратных метров покрытия дорог в Ульяновской области, Татарстане, Марий Эл, Чувашии и Удмуртии. 

В пресс-службе учреждения пояснили, что причинами возникновения дефектов покрытия проезжей части чаще всего становится высокая интенсивность движения в сочетании с резкими перепадами температур. Ликвидация дефектов проходит с применением холодного, горячего и литого асфальтобетона.  

В частности, в Татарстане на трассе М-7 «Волга» и на подъезде к Кирову ликвидированы повреждения на площади 133 квадратных метра. На трассах Казань – Оренбург и Казань – Буинск – Ульяновск отремонтированы 480 квадратных метров покрытия. На автодороге Йошкар-Ола - Зеленодольск привели в порядок  9 квадратных метров.  

Водителей просят быть внимательными на дорогах. При обнаружении дефектов на покрытии можно обратиться в круглосуточную диспетчерскую службу ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» Федерального дорожного агентства по телефону: 8 (843) 273-54-08.

Ранее сообщалось, что стоимость парковки на десятках участков улиц хотят поднять в Казани. Постановление проходит антикоррупционную экспертизу.

