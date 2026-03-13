На федеральных автодорогах в Татарстане устраняют дефекты дорожного полотна
Специалисты применяют холодный, горячий и литой асфальтобетон.
Работники «Волго-Вятскуправтодора» продолжают устранять дефекты дорожного полотна на федеральных автодорогах пяти регионов Приволжского федерального округа. Уже приведено в порядок более 5,5 тысячи квадратных метров покрытия дорог в Ульяновской области, Татарстане, Марий Эл, Чувашии и Удмуртии.
В пресс-службе учреждения пояснили, что причинами возникновения дефектов покрытия проезжей части чаще всего становится высокая интенсивность движения в сочетании с резкими перепадами температур. Ликвидация дефектов проходит с применением холодного, горячего и литого асфальтобетона.
В частности, в Татарстане на трассе М-7 «Волга» и на подъезде к Кирову ликвидированы повреждения на площади 133 квадратных метра. На трассах Казань – Оренбург и Казань – Буинск – Ульяновск отремонтированы 480 квадратных метров покрытия. На автодороге Йошкар-Ола - Зеленодольск привели в порядок 9 квадратных метров.
Водителей просят быть внимательными на дорогах. При обнаружении дефектов на покрытии можно обратиться в круглосуточную диспетчерскую службу ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» Федерального дорожного агентства по телефону: 8 (843) 273-54-08.
