30 апреля 23:54
Автор материала:«Вечерняя Казань»

На майские выходные в Татарстане потеплеет до 20 градусов

Синоптики обещают небольшие дожди и мокрый снег.

На майские выходные в Татарстане потеплеет до 20 градусов

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

На смену холодной неустойчивой погоде с дождями, снегом и сильным ветром в Татарстан скоро придет тепло. Прогнозом поделился Гидрометцентр республики.

Так, днем 1 мая местами прогнозируется небольшой дождь. Ночью столбики термометров опустятся до -3...+2 градусов, днем  поднимутся до +7...+12.  

Ночью 2 мая синоптики обещают местами небольшие дожди и мокрый снег. Ночью температура воздуха составит -2...+3 градуса. Днем осадков не будет, потеплеет до +9...+14 градусов.  

3 и 4 мая также пройдут без существенных осадков. Ночью 3 мая термометры покажут -2...+3 градуса, 4 мая +1...+6 градусов. Днем 4 мая столбики термометров поднимутся до +15...+20 градусов.  

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, 5 мая будет еще теплее, температура воздуха днем составит +18...+23 градуса. Осадки маловероятны.

Ранее мы рассказали, как изменится спрос на такси в майские выходные. Скачки спроса будут возникать реже.

