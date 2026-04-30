30 апреля 23:25
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Татарстанцев ознакомили с графиком работы МФЦ в майские праздники

Расписание изменится.

Автор фото: Минцифры Татарстана

В преддверии майских праздников – Праздника Весны и Труда 1 мая и Дня Победы 9 мая – жителей Татарстана предупредили о том, что в эти дни МФЦ будут работать по изменённому расписанию.  

Выходные дни для МФЦ – 1, 3, 9 и 10 мая. 8 мая во всех офисах рабочий день будет на час короче.  

Минцифры Татарстана представило подробный график работы отделений.  

11 отделов МФЦ, 1 отдел по работе с мигрантами в Казани и 20 районных филиалов: Агрызский, Азнакаевский, Альметьевский, Бавлинский, Бугульминский, Буинский, Елабужский, Заинский, Зеленодольский, Кукморский, Лениногорский, Мамадышский, Набережно-Челнинский, Нижнекамский, Нурлатский, Тукаевский, Чистопольский, «Студенческий», «МФЦ – Молл» и Центральный в Набережных Челнах.

Нерабочие дни: 1, 3, 9, 10 мая.

Рабочие дни: 2, с 4 по 7 и 11 мая.  

24 районных филиала: Аксубаевский, Актанышский, Алексеевский, Алькеевский, Апастовский, Атнинский, Балтасинский, Верхнеуслонский, Дрожжановский, Кайбицкий, Камско-Устьинский, Менделеевский, Муслюмовский, поселок Камские Поляны, Новошешминский, Рыбно-Слободский, Сабинский, Сармановский, поселок Джалиль, Спасский, Тетюшский, Тюлячинский, Черемшанский, Ютазинский.

Нерабочие дни: с 1 по 3 и с 9 по 11 мая.

Рабочие дни: с 4 по 7 мая.  

5 районных филиалов: Арский, Высокогорский, Лаишевский, Мензелинский, Пестречинский.

Нерабочие дни: 1, 3, 4, а также с 9 по 11 мая.

Рабочие дни: 2 и с 5 по 7 мая.

Ранее появился график работы медучреждений Татарстана в майские праздники. Стационары и роддома будут работать в круглосуточном режиме.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Из-за концерта в казанский аэропорт на два дня назначат дополнительные поезда

Поезда будут следовать без промежуточных остановок.

соцсети
В Махачкале мужчина с ножом напал на врачей — не простил смерть матери

Нападавшего задержали.

скриншот видео
Пьяный казанец залез на фасад здания «КАИ ОЛИМП» и повис на вывеске

Мужчина словно Человек-паук залез на стену в одном нижнем белье, но в итоге упал с высоты третьего этажа.

скриншот видео
Топ-менеджер «Яндекса» Сергей Лойтер погиб на рыбалке в Волгоградской области

Его тесть — застройщик Александр Назаров пропал без вести.

страница Ратмира Мавлиева во «ВКонтакте»
Мэра Уфы, предположительно, задержали из-за махинаций с землей санатория

Госслужащие решили дробить участок здравницы «Радуга» и продавать «своим» без торгов.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность

Власти требуют от сельхозпроизводителей увеличения объемов, одновременно урезая льготы и ужесточая нормы контроля. Крестьянские хозяйства закрываются или переходят в статус личных подсобных, и все это на фоне сильнейшей нехватки кадров.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам
