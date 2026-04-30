Расписание изменится.

В преддверии майских праздников – Праздника Весны и Труда 1 мая и Дня Победы 9 мая – жителей Татарстана предупредили о том, что в эти дни МФЦ будут работать по изменённому расписанию.

Выходные дни для МФЦ – 1, 3, 9 и 10 мая. 8 мая во всех офисах рабочий день будет на час короче.

Минцифры Татарстана представило подробный график работы отделений.

11 отделов МФЦ, 1 отдел по работе с мигрантами в Казани и 20 районных филиалов: Агрызский, Азнакаевский, Альметьевский, Бавлинский, Бугульминский, Буинский, Елабужский, Заинский, Зеленодольский, Кукморский, Лениногорский, Мамадышский, Набережно-Челнинский, Нижнекамский, Нурлатский, Тукаевский, Чистопольский, «Студенческий», «МФЦ – Молл» и Центральный в Набережных Челнах.

Нерабочие дни: 1, 3, 9, 10 мая.

Рабочие дни: 2, с 4 по 7 и 11 мая.

24 районных филиала: Аксубаевский, Актанышский, Алексеевский, Алькеевский, Апастовский, Атнинский, Балтасинский, Верхнеуслонский, Дрожжановский, Кайбицкий, Камско-Устьинский, Менделеевский, Муслюмовский, поселок Камские Поляны, Новошешминский, Рыбно-Слободский, Сабинский, Сармановский, поселок Джалиль, Спасский, Тетюшский, Тюлячинский, Черемшанский, Ютазинский.

Нерабочие дни: с 1 по 3 и с 9 по 11 мая.

Рабочие дни: с 4 по 7 мая.

5 районных филиалов: Арский, Высокогорский, Лаишевский, Мензелинский, Пестречинский.

Нерабочие дни: 1, 3, 4, а также с 9 по 11 мая.

Рабочие дни: 2 и с 5 по 7 мая.

Ранее появился график работы медучреждений Татарстана в майские праздники. Стационары и роддома будут работать в круглосуточном режиме.

