На ВДНХ появилась посвященная Казани инсталляция
Зрители увидят мифического дракона и другие символы города.
Сервис для покупки дешёвых авиабилетов «Авиасейлс» представил на международном туристическом форуме «Путешествуй!», который проходит в Москве с 10 по 14 июня, интерактивную инсталляцию «Фотоальбом впечатлений путешественника», отдельный разворот которого посвящен столице Татарстана.
Как показывает статистика, нынешним летом Казань стала восьмой по бронированиям среди внутренних направлений. 2,5% от всех покупок авиабилетов по России приходится на столицу Татарстана.
Себастьян, герой ТВ-кампании «Авиасейлс», путешествует по разным регионам России. В Казани персонаж в тюбетейке покажет зрителям главные символы города и татарской культуры: Дворец земледельцев, чак-чак и эчпочмак.
Зрители также увидят Зиланта — мифического дракона, который тоже является одним из символов Казани, добавляющих городскому пейзажу сказочный элемент.
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