Зрители увидят мифического дракона и другие символы города.

Автор фото: Авиасейлс

Сервис для покупки дешёвых авиабилетов «Авиасейлс» представил на международном туристическом форуме «Путешествуй!», который проходит в Москве с 10 по 14 июня, интерактивную инсталляцию «Фотоальбом впечатлений путешественника», отдельный разворот которого посвящен столице Татарстана.

Как показывает статистика, нынешним летом Казань стала восьмой по бронированиям среди внутренних направлений. 2,5% от всех покупок авиабилетов по России приходится на столицу Татарстана.

Себастьян, герой ТВ-кампании «Авиасейлс», путешествует по разным регионам России. В Казани персонаж в тюбетейке покажет зрителям главные символы города и татарской культуры: Дворец земледельцев, чак-чак и эчпочмак.

Зрители также увидят Зиланта — мифического дракона, который тоже является одним из символов Казани, добавляющих городскому пейзажу сказочный элемент.

Ранее сообщалось, что турпоток иностранцев в Россию вырастет на 20%. Прогнозируется до семи миллионов поездок.

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