Общество
10 июня 22:33
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«Вечерняя Казань»

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На ВДНХ появилась посвященная Казани инсталляция

Зрители увидят мифического дракона и другие символы города.

На ВДНХ появилась посвященная Казани инсталляция

Автор фото: Авиасейлс

Сервис для покупки дешёвых авиабилетов «Авиасейлс» представил на международном туристическом форуме «Путешествуй!», который проходит в Москве с 10 по 14 июня, интерактивную инсталляцию «Фотоальбом впечатлений путешественника», отдельный разворот которого  посвящен столице Татарстана.  

Как показывает статистика, нынешним летом Казань стала восьмой по бронированиям среди внутренних направлений. 2,5% от всех покупок авиабилетов по России приходится на столицу Татарстана.  

Себастьян, герой ТВ-кампании «Авиасейлс», путешествует по разным регионам России. В Казани персонаж в тюбетейке покажет зрителям главные символы города и татарской культуры: Дворец земледельцев, чак-чак и эчпочмак.  

Зрители также увидят Зиланта — мифического дракона, который тоже является одним из символов Казани, добавляющих городскому пейзажу сказочный элемент.

Ранее сообщалось, что турпоток иностранцев в Россию вырастет на 20%. Прогнозируется до семи миллионов поездок.

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