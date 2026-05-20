20 мая 12:50
«Вечерняя Казань»

Нарколог рассказала, как определить у себя алкоголизм

Некоторые из признаков алкогольной зависимости вполне реально заметить самостоятельно, без помощи врача.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Тульский психиатр-нарколог Юлия Перминова в беседе с РИА Новости рассказала, по каким признакам можно заподозрить у себя начинающийся алкоголизм. Некоторые из них вполне реально заметить самостоятельно, без помощи врача.

Первый сигнал — вы стали пить чаще. Раньше раз в месяц, а теперь каждую неделю, и для этого находятся всё новые поводы, которых раньше вы бы и не придумали. Второй — сама мысль о предстоящей выпивке уже улучшает настроение. Третий — появилось желание догоняться: пить во время застолья и после него, не дожидаясь тостов и не оглядываясь на компанию.

Ещё опаснее — когда тянет выпить в одиночку и без всякого повода. Или когда после алкоголя вы ведёте себя совсем не так, как обычно, а наутро ничего не помните. Если раньше с алкоголем было хорошо, а теперь без него становится плохо — это серьёзное изменение, на которое стоит обратить внимание.

Также нарколог советует насторожиться, если участились мелкие травмы, вы стали терять документы и вещи, путаться во времени и пространстве в нетрезвом виде. Всё это может указывать на развитие зависимости.

Перминова рекомендует простое правило: если заметили у себя три признака или больше — лучше не затягивать и обратиться к специалисту.

Ранее мы писали, что за неделю татарстанцы отравились алкоголем и химическими веществами 55 раз. Доля детей составила 17 процентов, подростков — почти 11 процентов.

