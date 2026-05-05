Новые правила обслуживания на АЗС начали действовать с 1 мая
Главное изменение — переход на безналичный расчёт.
Обновленные регламенты начали действовать с 1 мая на АЗС в России. Об этом сообщает портал 110km.ru.
Главным изменением является переход на безналичный расчет, благодаря чему основным методом расчета становятся карты, смартфоны и мобильные сервисы. Наличными бензин можно будет оплачивать через отдельные кассы и только по предоплате.
Помимо этого, из-за требований банков и Росфинмониторинга попадут под пристальное внимание оплата одной картой несколько раз подряд, дробные платежи или попытка использовать чужую карту без PIN-кода.
На АЗС запрещено использовать мобильные телефоны у колонок, следует обязательно глушить двигатель и фиксировать авто. Заливать бензин теперь разрешат лишь в сертифицированные емкости со специальной маркировкой, запрещено использовать пластиковые бутылки и канистры без опознавательных знаков.
Ранее сообщалось, что аккуратным водителям предлагают давать скидку на бензин в 10%. Речь идет о тех, кто не привлекался к ответственности в течение месяца.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Авария произошла по пути в Казань.
Мужчина словно Человек-паук залез на стену в одном нижнем белье, но в итоге упал с высоты третьего этажа.
Плюс ко всему мужчину укусил клещ.
ПВО отразила атаку нескольких дронов.
С потерей доходности депозитов и акций капитал перетекает в сторону облигаций. Что нужно знать начинающему инвестору и как не попасться в ловушку мошенников рассказал младший аналитик отдела анализа финансовых рынков брокера «КИТ Финанс».