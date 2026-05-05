Общество
5 мая 09:48
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Новые правила обслуживания на АЗС начали действовать с 1 мая

Главное изменение — переход на безналичный расчёт.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Обновленные регламенты начали действовать с 1 мая на АЗС в России. Об этом сообщает портал 110km.ru.

Главным изменением является переход на безналичный расчет, благодаря чему основным методом расчета становятся карты, смартфоны и мобильные сервисы. Наличными бензин можно будет оплачивать через отдельные кассы и только по предоплате.

Помимо этого, из-за требований банков и Росфинмониторинга попадут под пристальное внимание оплата одной картой несколько раз подряд, дробные платежи или попытка использовать чужую карту без PIN-кода.

На АЗС запрещено использовать мобильные телефоны у колонок, следует обязательно глушить двигатель и фиксировать авто. Заливать бензин теперь разрешат лишь в сертифицированные емкости со специальной маркировкой, запрещено использовать пластиковые бутылки и канистры без опознавательных знаков.

Ранее сообщалось, что аккуратным водителям предлагают давать скидку на бензин в 10%. Речь идет о тех, кто не привлекался к ответственности в течение месяца.

