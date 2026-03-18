Онкобольных в России собираются лечить новейшими методами за счет ОМС
Россияне смогут бесплатно получать CAR-T-клеточную и другие виды терапии для борьбы с раком.
Больные раком в России смогут получить лечение с использованием новейших медицинских технологий за счет средств обязательного медицинского страхования. Об этом стало известно в ходе посещения премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным Национального медицинского исследовательского центра гематологии, передает «Первый канал».
Премьер подчеркнул, что россияне смогут бесплатно получать CAR-T-клеточную и другие виды терапии для борьбы с раком. По его словам, этот вид лечения является большим шагом для науки и медицины.
Ранее сообщалось, что под наблюдением онкологов находятся более 4,4 миллиона пациентов. За последние годы доля тех, кто наблюдается больше пяти лет, выросла на 10,5 процента. Лечение онкологии — это дорого, например годовой курс мРНК-вакцины обойдется в 3,5 миллиона рублей. Теперь эти технологии станут доступны бесплатно.
