Общество
18 марта 13:06
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Онкобольных в России собираются лечить новейшими методами за счет ОМС

Россияне смогут бесплатно получать CAR-T-клеточную и другие виды терапии для борьбы с раком.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Больные раком в России смогут получить лечение с использованием новейших медицинских технологий за счет средств обязательного медицинского страхования. Об этом стало известно в ходе посещения премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным Национального медицинского исследовательского центра гематологии, передает «Первый канал».

Премьер подчеркнул, что россияне смогут бесплатно получать CAR-T-клеточную и другие виды терапии для борьбы с раком. По его словам, этот вид лечения является большим шагом для науки и медицины.

Ранее сообщалось, что под наблюдением онкологов находятся более 4,4 миллиона пациентов. За последние годы доля тех, кто наблюдается больше пяти лет, выросла на 10,5 процента. Лечение онкологии — это дорого, например годовой курс мРНК-вакцины обойдется в 3,5 миллиона рублей. Теперь эти технологии станут доступны бесплатно.

