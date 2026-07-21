Общество
22 июля 00:34
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«Вечерняя Казань»

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Патриарх Кирилл наградил заммэра Казани орденом преподобного Сергия Радонежского

Денис Калинкин активно участвовал в строительстве храма святителя Николая Мирликийского.

Патриарх Кирилл наградил заммэра Казани орденом преподобного Сергия Радонежского

Автор фото: пресс-служба мэрии Казани

Высокой церковной награды - ордена преподобного Сергия Радонежского III степени – удостоен за активное участие в строительстве храма святителя Николая Мирликийского Казанского Богородицкого мужского монастыря первый заместитель мэра Казани Денис Калинкин.  

Награду вице-мэру в возрожденном храме Николы Тульского вручил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщает пресс-служба мэрии Казани. Денис Калинкин как куратор координировал рабочие процессы и сопровождал реализацию проекта.  

Награждение прошло в день празднования явления Казанской иконы Божией Матери. После чина великого освящения возрожденного храма Николы Тульского патриарх Кирилл возглавил первую Божественную литургию.

Ранее президент России Владимир Путин присудил несколько наград представителям Татарстана, в частности, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получила глава Минкультуры Ирада Аюпова.

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