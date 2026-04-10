Экзотические способы не потребуют больших затрат.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Для украшения яиц на Пасху можно использовать самые обычные акварельные или другие водорастворимые карандаши, которые дадут «фантазийный узор». Ими нужно раскрасить скорлупу, опустить яйцо в воду с девятипроцентным уксусом и обтереть подсолнечным маслом для блеска, рассказала победитель шоу «Кондитер» Анна Мелкумян. Ее цитирует ТАСС.

Старый дедушкин способ окрашивания яиц шелухой также может заиграть новыми красками — достаточно добавить ромбы или треугольники из бумаги в шелуху, обвалять в этой смеси мокрое яйцо и сварить его с каркаде. Это даст очень необычный узор.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.