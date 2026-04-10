Победитель шоу «Кондитер» рассказала, как стильно покрасить яйца
Экзотические способы не потребуют больших затрат.
Для украшения яиц на Пасху можно использовать самые обычные акварельные или другие водорастворимые карандаши, которые дадут «фантазийный узор». Ими нужно раскрасить скорлупу, опустить яйцо в воду с девятипроцентным уксусом и обтереть подсолнечным маслом для блеска, рассказала победитель шоу «Кондитер» Анна Мелкумян. Ее цитирует ТАСС.
Старый дедушкин способ окрашивания яиц шелухой также может заиграть новыми красками — достаточно добавить ромбы или треугольники из бумаги в шелуху, обвалять в этой смеси мокрое яйцо и сварить его с каркаде. Это даст очень необычный узор.
Ранее россиянам рассказали, какие куличи испечь, чтобы не испортить себе здоровье. Идеальным вариантом является белковая глазировка или добавление творога в тесто. Также можно поэкспериментировать с желатином и ягодами.
