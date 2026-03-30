Общество
30 марта 14:02
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Подземные хранилища нефти хотят создать в нескольких регионах России

Компании изучают этот вопрос.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Возможность создания подземных хранилищ нефти изучают ряд компаний России, заявил глава Роснедр Олег Казанов. Его слова передает ТАСС.

Потенциал для строительства хранилищ есть в нескольких регионах от Иркутской области до европейской части страны, работает в этом направлении Роснефть. В качестве хранилищ могут использоваться уже отработанные месторождения нефти или полости соляных пластов.

Казанов заметил, что в условиях нестабильных поставок возникает ситуация, когда не получается заглушить скважины, для этого нужно накапливать нефть в каких-то промежуточных хранилищах.

Ранее сообщалось, что крупную торговую сделку с Афганистаном по нефти заключат на форуме в Казани. Нефтепродукты хотят купить у крупнейшей нефтяной компании России.

Популярное
соцсети
Спустя два месяца нашли пропавшую в Казани Тамару Волкову

Женщина замерзла в снегу.

РИА Новости
Водителей в Татарстане предупредили о штрафе за отсутствие флага на номерах

В Госавтоинспекции Казани напомнили, что правило действует с начала 2025 года.

соцсети
Есть ли подвижки в поиске Тамары Волковой, которую ищут в Казани полтора месяца

Волонтеры еще раз проверят всю территорию, как только сойдет снег.

Степан Белоенко / ИД «Вечерняя Казань»
Массовая драка в Осиново могла произойти из-за разборок дропперов

Об этом стало известно в ходе судебного разбирательства в Зеленодольске.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Присяжные признали виновными членов «Бригады Джамая» в покушении и убийстве

Решение принято единогласно, далее прокуратура будет требовать сроки для Андрея Нейдера и Марата Гатиятуллина.

Аналитика

Александра Шестакова / ИД «Вечерняя Казань»
Малодоступная ипотека и дорогие кредиты охладили рынок ИЖС

Для ИЖС в Татарстане 2025 год стал рекордным: его доля приблизилась к 70%. Но не все так однозначно: после введения эскроу его покинули до 40% игроков. Оставшиеся в раздумье: спрос сильно уронили дорогие кредиты.

Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Номинальные средние зарплаты россиян растут, а реальные «съедает» инфляция
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Эконом для богатых: в Казани растут продажи только жилья повышенной комфортности
