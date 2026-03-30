Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Возможность создания подземных хранилищ нефти изучают ряд компаний России, заявил глава Роснедр Олег Казанов. Его слова передает ТАСС.

Потенциал для строительства хранилищ есть в нескольких регионах от Иркутской области до европейской части страны, работает в этом направлении Роснефть. В качестве хранилищ могут использоваться уже отработанные месторождения нефти или полости соляных пластов.

Казанов заметил, что в условиях нестабильных поставок возникает ситуация, когда не получается заглушить скважины, для этого нужно накапливать нефть в каких-то промежуточных хранилищах.

