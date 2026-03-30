Подземные хранилища нефти хотят создать в нескольких регионах России
Компании изучают этот вопрос.
Возможность создания подземных хранилищ нефти изучают ряд компаний России, заявил глава Роснедр Олег Казанов. Его слова передает ТАСС.
Потенциал для строительства хранилищ есть в нескольких регионах от Иркутской области до европейской части страны, работает в этом направлении Роснефть. В качестве хранилищ могут использоваться уже отработанные месторождения нефти или полости соляных пластов.
Казанов заметил, что в условиях нестабильных поставок возникает ситуация, когда не получается заглушить скважины, для этого нужно накапливать нефть в каких-то промежуточных хранилищах.
Ранее сообщалось, что крупную торговую сделку с Афганистаном по нефти заключат на форуме в Казани. Нефтепродукты хотят купить у крупнейшей нефтяной компании России.
