Педагогам гарантировали безопасность и бесплатного адвоката по рабочим вопросам.

Автор фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ, который защищает учителей. Теперь педагогам гарантирована защита от угроз жизни и здоровью, если эти угрозы связаны с их работой. Кроме того, учителя получили право на бесплатную юридическую помощь по всем вопросам, касающимся их деятельности, трудовых прав, социальных гарантий и получения мер поддержки.

Ранее мы писали, что учителей в Татарстане научат работать с искусственным интеллектом. Педагогам предоставят соответствующие курсы.

Также сообщалось, что для учителей физики и химии в Татарстане ввели денежные премии. Сумма вознаграждения составит до 345 тысяч рублей.

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