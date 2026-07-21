Общество
21 июля 10:02
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«Вечерняя Казань»

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Президент России подписал указ о защите учителей от угроз

Педагогам гарантировали безопасность и бесплатного адвоката по рабочим вопросам.

Президент России подписал указ о защите учителей от угроз

Автор фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ, который защищает учителей. Теперь педагогам гарантирована защита от угроз жизни и здоровью, если эти угрозы связаны с их работой. Кроме того, учителя получили право на бесплатную юридическую помощь по всем вопросам, касающимся их деятельности, трудовых прав, социальных гарантий и получения мер поддержки.

Ранее мы писали, что учителей в Татарстане научат работать с искусственным интеллектом. Педагогам предоставят соответствующие курсы.

Также сообщалось, что для учителей физики и химии в Татарстане ввели денежные премии. Сумма вознаграждения составит до 345 тысяч рублей.

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