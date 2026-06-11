Роспотребнадзор делает все, чтобы в России были готовы к новой пандемии
При возникновении рисков в любой точке мира россияне должны чувствовать себя спокойными и защищенными, заметила Анна Попова.
Власти России и Роспотребнадзор делают все, чтобы быть готовыми к любой возможной пандемии, заявила руководитель ведомства Анна Попова. Ее слова передает РИА Новости.
Попова подчеркнула, что сейчас делается все для того, чтобы при возникновении рисков в любой точке мира россияне чувствовали себя спокойными и защищенными.
Ранее сообщалось, что инфекция, передающаяся к человеку от животных, может стать «болезнью X», которая будет способна вызвать глобальную пандемию, заявил академик РАН Геннадий Онищенко. Напомним, эксперты Совета по мониторингу глобальной готовности говорили, что после пандемии коронавируса и вспышек Эболы «мир не стал безопаснее», так как можно ожидать появления нового «вируса X». Все это происходит на фоне того, что финансирование программ развития и эпиднадзора падает, достигнув абсолютного минимума с 2009 года.
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