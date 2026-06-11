Телевышка окрасится в цвета российского триколора.

Автор фото: пресс-служба Минцифры Татарстана

На казанской телевышке 12 июня в честь Дня России будет включен праздничный сценарий архитектурно-художественной подсветки. Об этом сообщает Радиотелевизионный передающий центр РТ – филиал РТРС.

Телебашня окрасится в цвета российского триколора, на ней появится надпись: «12 июня – День России!».

Спецподсветка будет включена с 20:30 до 23:00.

Напомним, сообщалось, что в Казани на День России перекроют центр, у «Чаши» нельзя будет парковаться. Часть улиц закроют до утра 13 мая. С шести вечера до одиннадцати ночи при необходимости перекроют проезжую часть по улице Батурина — от Карла Маркса до Кремлёвской дамбы.

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