Общество
11 июня 19:26
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«Вечерняя Казань»

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В честь Дня России на казанской телебашне включат спецподсветку

Телевышка окрасится в цвета российского триколора.

В честь Дня России на казанской телебашне включат спецподсветку

Автор фото: пресс-служба Минцифры Татарстана

На казанской телевышке 12 июня в честь Дня России будет включен праздничный сценарий архитектурно-художественной подсветки. Об этом сообщает Радиотелевизионный передающий центр РТ – филиал РТРС.

Телебашня окрасится в цвета российского триколора, на ней появится надпись: «12 июня – День России!».

Спецподсветка будет включена с 20:30 до 23:00.

Напомним, сообщалось, что в Казани на День России перекроют центр, у «Чаши» нельзя будет парковаться. Часть улиц закроют до утра 13 мая. С шести вечера до одиннадцати ночи при необходимости перекроют проезжую часть по улице Батурина — от Карла Маркса до Кремлёвской дамбы.

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