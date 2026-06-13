Роспотребнадзор напомнил, как правильно ходить в бассейн без вреда для здоровья
Главные правила — душ с мылом до и после и шапочка.
Перед походом в бассейн стоит вспомнить несколько простых, но обязательных правил. Роспотребнадзор в очередной раз их перечислил, и они касаются всех без исключения. Перед входом в воду нужно тщательно вымыться с мылом и мочалкой. Кремы и мази до купания лучше не наносить. Обязательно использовать купальник, шапочку и резиновые тапочки в раздевалках.
Перед погружением не поленитесь оценить воду: она должна быть прозрачной и без резкого запаха хлора. А вот если на коже есть сыпь, раны, грибок или вы простужены — дорога в бассейн категорически закрыта. После плавания снова примите душ и нанесите увлажняющее средство, потому что хлорированная вода сушит кожу и нарушает её естественный баланс.
Ранее мы писали про открытые бассейны в Казани: сколько стоит спастись от жары. В пик знойной погоды многие бегут на городские пляжи, чтобы от души поплавать и получить заветный загар. Очевидный выбор, но не единственный. Подробнее разберем, где казанцам искать альтернативу, и сколько за это придется заплатить.
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