Россиян хотят штрафовать за призывы к травле решивших сделать аборт
Сумма наказания — до 20 тысяч рублей.
Депутаты от фракции «Новые люди» во главе с Владиславом Даванковым разработали законопроект, по которому предлагается штрафовать тех, кто публично призывает к травле или преследованию женщин, решивших сделать аборт. Об этом пишет ТАСС.
За это предлагают назначить штраф от 10 до 20 тысяч рублей. В пояснительной записке отмечается, что в последнее время в интернете участились случаи высказываний, прямо призывающих к осуждению, стигматизации и преследованию женщин, прервавших беременность. Хотя это является законным правом об охране здоровья, закрепленном в Конституции.
Ранее сообщалось, что власти усилят надзор за клиниками, проводящими аборты. Параллельно в женских консультациях внедрят новые подходы к работе с пациентками. Основная цель — оказание комплексной поддержки семьям, помощь в подготовке к рождению ребёнка и предотвращение прерывания беременности.
Апелляционная инстанция согласилась с невиновностью гражданина Узбекистана в преступлении 18-летней давности.
Обвиняемого в убийстве якобы заставили сутки удерживать девочку в квартире.
Мера позволит платить только за фактическое потребление тепла.
На открытии заседания совета Фарид Мухаметшин заявил, что готовится покинуть пост.
Мать ребенка сейчас в реанимации.
Средний доход сотрудников до вычетов достиг в России 140 тысяч рублей. Однако такая динамика отражает не рост зарплат, а их сегментацию: доходы растут неравномерно по отраслям и регионам. К тому же товары и услуги дорожают быстрее.