Общество
20 марта 18:36
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Россиян хотят штрафовать за призывы к травле решивших сделать аборт

Сумма наказания — до 20 тысяч рублей.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Депутаты от фракции «Новые люди» во главе с Владиславом Даванковым разработали законопроект, по которому предлагается штрафовать тех, кто публично призывает к травле или преследованию женщин, решивших сделать аборт. Об этом пишет ТАСС.

За это предлагают назначить штраф от 10 до 20 тысяч рублей. В пояснительной записке отмечается, что в последнее время в интернете участились случаи высказываний, прямо призывающих к осуждению, стигматизации и преследованию женщин, прервавших беременность. Хотя это является законным правом об охране здоровья, закрепленном в Конституции.

Ранее сообщалось, что власти усилят надзор за клиниками, проводящими аборты. Параллельно в женских консультациях внедрят новые подходы к работе с пациентками. Основная цель — оказание комплексной поддержки семьям, помощь в подготовке к рождению ребёнка и предотвращение прерывания беременности.

ИД «Вечерняя Казань»
