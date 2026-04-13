13 апреля 21:33
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Россиянам рассказали, что нужно делать в Светлый понедельник

После Пасхи следует Светлая седмица, которая вся «подобна одному великому пасхальному дню».

Россиянам рассказали, что нужно делать в Светлый понедельник

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Светлый понедельник следует ходить в гости к близким, обмениваться яйцами, пасхами и куличами, говоря друг другу фразы «Христос воскресе» и «Воистину воскресе». В церквях совершается литургия с крестным ходом, песнями и звоном. Об этом рассказал зампред Всемирного русского народного собора, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. Его цитирует RT.

Этот день называют поливальным — в старину, когда девушки дарили юношам яйца, в ответ их окатывали водой в качестве заигрывания. Также водой омывались, чтобы укрепить тело и дух, опрыскивали и скот, чтобы тот не болел целый год. Из прошлого современным православным достался совет для ухода за кожей: женщины умывались водой, куда опускали крашеное яйцо.

Однако особенной будет не только один день, вся неделя, в течение которой все добрые дела вернутся многократно. Как отметил Иванов, она «подобна одному великому пасхальному дню». Нельзя ругаться, ссориться, завидовать, сплетничать, переедать, печалиться и злиться.

И самое приятное: трудиться тоже не надо, как и заниматься тяжелой работой, ходить на охоту и рыбалку. Ограничения в еде также снимаются, добавил председатель движения.

Ранее «Вечерняя Казань» рассказала, как прошла Пасха в столице республики. На службе собралось очень много православных жителей, в том числе молодежи.


