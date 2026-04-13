Всего сельскохозяйственной продукции было продано на 466,5 миллиона рублей.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Татарстане на сельскохозяйственных ярмарках за 5 недель продали 897,9 тысячи штук куриных яиц, об этом сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия республики.

Всего посетителям ярмарок было продано сельскохозяйственной продукции на 466,5 миллиона рублей. Покупатели купили 560,3 тонны овощей, 93,2 тонны разливного молока, 144,1 тонны сахара, 487,2 тонны мяса, в том числе 255,8 тонны говядины. Для проведения ярмарок было задействовано 4622 единиц транспорта.

Ярмарки будут проводить по выходным до 26 апреля.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.