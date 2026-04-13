Почти миллион куриных яиц продали в Татарстане на ярмарках
Всего сельскохозяйственной продукции было продано на 466,5 миллиона рублей.
В Татарстане на сельскохозяйственных ярмарках за 5 недель продали 897,9 тысячи штук куриных яиц, об этом сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия республики.
Всего посетителям ярмарок было продано сельскохозяйственной продукции на 466,5 миллиона рублей. Покупатели купили 560,3 тонны овощей, 93,2 тонны разливного молока, 144,1 тонны сахара, 487,2 тонны мяса, в том числе 255,8 тонны говядины. Для проведения ярмарок было задействовано 4622 единиц транспорта.
Ярмарки будут проводить по выходным до 26 апреля.
Ранее сообщалось, что урбанисты предлагают обновить Центральный рынок и агропарк Казани. В будущем сеть современных рынков может стать важной частью городской инфраструктуры.
