Теперь оборудование используется дольше срока эксплуатации в 25 лет, который предписывают требования безопасности.

Объем закупок лифтовых кабин сократился на 55 процентов в России. Сумма затраченных средств также сократилась в два раза — за 2,4 тысячи лифтов заплатили 10,7 миллиарда рублей. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на данные Российского лифтового объединения.

В Минстрое пояснили, что это снижение является неким «подготовительным этапом». Такая ситуация наблюдается не везде, но в ряде регионов средств на специальных накопительных счетах на покупку новых лифтов не хватает. Об этом заявил финансовый директор Щербинского лифтостроительного завода Сергей Фирстов.

Как сообщил глава Российского лифтового объединения Петр Харламов, среди 600 тысяч функционирующих в России лифтов одна шестая будет требовать замены к 2030 году. Чтобы исправить уже возникшую ситуацию, потребуется 600 миллиардов рублей.

Более того, отсутствие у властей возможности покупать новое оборудование ведет к убыткам отечественных компаний — производство работает всего на 40—50 процентов от возможных оборотов, заявил партнер практики оценки бизнеса и активов «Нео» Станислав Мудров. Фирстов отмечает, что решению проблемы не способствует и снижение активности на рынке недвижимости. Даже к экспорту тут не обратишься — это не массовое направление для России.

Не обошлось и без китайского демпинга, добавил Фирстов. Продукция партнеров может быть дешевле на 30—40 процентов, чем отечественная. За первые месяцы этого года доля китайских лифтов составила 23 процента от всех смонтированных. Также 6,3 процента приходится на турецкие подъемники.

Мудров предсказывает снижение рынка. Денег на закупки у регионов нет, программа списания бюджетных кредитов, которой воспользовались 36 субъектов, кардинально проблему не решит.

Ранее сообщалось, что в Казани два работника получили тяжелые травмы при падении лифта и попали в реанимацию. Они поднимали кабину при помощи ручной тали.

