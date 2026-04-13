Автор фото: ЭТП «ТЭК-Торг»

В Агрызском районе Татарстана продается имущественный комплекс «Овощехранилище». Его выставили на торги со стартовым лотом ценой 40 миллионов рублей. За них можно приобрести четыре здания общей площадью пять тысяч квадратных метров и землю в Красном Боре на Камской улице. Об этом сообщает платформа «ТЭК-Торг».

Счастливчик при покупке станет владельцем четырех одноэтажных картофелехранилищ площадью 5092,4 квадратных метра, переходной галереи 678,9 «квадрата» и даже строительных материалов для пятого картофелехранилища. К строениям прилагается земля площадью 2,6 гектара. Обременений на комплекс нет, он предназначен для хранения овощей, фруктов, переработки сельхозпродукции, организации логистической точки.

Торги проходят на АО «ТЭК-Торг» в виде тендера на повышение цены. Стать обладаетелем овощехранилища можно до 18:00 15 апреля 2026 года.

