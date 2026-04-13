В Татарстане за 40 млн рублей продают овощехранилище
Площадь ангаров составляет пять тысяч «квадратов».
В Агрызском районе Татарстана продается имущественный комплекс «Овощехранилище». Его выставили на торги со стартовым лотом ценой 40 миллионов рублей. За них можно приобрести четыре здания общей площадью пять тысяч квадратных метров и землю в Красном Боре на Камской улице. Об этом сообщает платформа «ТЭК-Торг».
Счастливчик при покупке станет владельцем четырех одноэтажных картофелехранилищ площадью 5092,4 квадратных метра, переходной галереи 678,9 «квадрата» и даже строительных материалов для пятого картофелехранилища. К строениям прилагается земля площадью 2,6 гектара. Обременений на комплекс нет, он предназначен для хранения овощей, фруктов, переработки сельхозпродукции, организации логистической точки.
Торги проходят на АО «ТЭК-Торг» в виде тендера на повышение цены. Стать обладаетелем овощехранилища можно до 18:00 15 апреля 2026 года.
Ранее сообщалось, что в Казани старому зданию дали вторую жизнь и построили там новый цех профлиста и металлочерепицы. Строительство длилось четыре года — с 2022-го.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Сроки следствия по делу основателя «Волги-Автодор» продлены на два месяца - до 14 июня.
Преступники разбили окно во время стоянки и выпрыгнули — с тех пор их не удалось найти.
Воды не будет с 1:00 14 апреля.
От полученных травм скончались два водителя и два пассажира.
Подсудимый полностью признал вину.
Сфера общепита переживает сложные времена: из-за роста издержек, снижения покупательской способности и налоговых новаций отрасль вынуждена адаптироваться. Одни заведения закрываются, а рентабельность других остается под угрозой.